بیش از ۵۰ تکفیری در استان نینوا به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به تکفیری ها در استان نینوا را هدف حملات هوایی گسترده خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات که ساعاتی قبل انجام شد، بیش از ۵۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

در جریان این حملات چندین خودروی متعلق به تروریست های تکفیری هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از ناکام ماندن عملیات ترور استاندار دیالی خبر می دهند. به گفته این منابع وقوع دو انفجار در جنوب شهر بعقوبه، استاندار دیالی را هدف قرار داد اما در نهایت وی جان سالم به در برد.

این در حالی است که عملیات گسترده ارتش عراق برای پاکسازی استان صلاح الدین تحت عنوان عملیات بزرگ محمد رسول الله (ص)۲ از مدتی پیش آغاز شده است.

ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی و عشایر این کشور تاکنون پیشروی های چشمگیری را در مبارزه با تروریست های تکفیری محقق کرده است.