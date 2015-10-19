  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۴۷

در حمله جنگنده‌های عراقی؛

بیش از ۵۰ تکفیری در استان نینوا به هلاکت رسیدند

بیش از ۵۰ تکفیری در استان نینوا به هلاکت رسیدند

حملات گسترده جنگنده‌های عراقی به مواضع تروریست های تکفیری داعش در استان نینوا عراق بیش از ۵۰ کشته از تکفیریها بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به تکفیری ها در استان نینوا را هدف حملات هوایی گسترده خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات که ساعاتی قبل انجام شد، بیش از ۵۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

در جریان این حملات چندین خودروی متعلق به تروریست های تکفیری هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از ناکام ماندن عملیات ترور استاندار دیالی خبر می دهند. به گفته این منابع وقوع دو انفجار در جنوب شهر بعقوبه، استاندار دیالی را هدف قرار داد اما در نهایت وی جان سالم به در برد.

این در حالی است که عملیات گسترده ارتش عراق برای پاکسازی استان صلاح الدین تحت عنوان عملیات بزرگ محمد رسول الله (ص)۲ از مدتی پیش آغاز شده است.

ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی و عشایر این کشور تاکنون پیشروی های چشمگیری را در مبارزه با تروریست های تکفیری محقق کرده است.

کد مطلب 2945017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها