مسابقه ويلچرراني جانبازان 70 درصد برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام موذني رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان تهران با بيان اين خبر افزود: در اين مسابقه حدود 130جانباز ويلچري شركت مي كنند و مسيري قريب به يك كيلومتررا طي خواهند كرد.

رئيس سازمان بنياد شهيد و امورايثارگران استان تهران گفت : شروع مسابقه ساعت 30/9 دقيقه صبح روزجمعه 5 اسفند ماه و محل برگزاري آن واقع در فلكه دوم تهرانپارس ، خيابان جشنواره ، روبروي ساختمان هلال احمرخواهد بود .

موذني افزود: در اين برنامه جمعي ازمسوولين بنياد شهيد و امورايثارگران وخانواده هاي معظم شهدا، جانبازان وآزادگان نيز حضورخواهند داشت.

وي همچنين اضافه كرد : مسير طي شده توسط اين عزيزان به باشگاه ورزشي ايثارواقع درخيابان جشنواره، خيابان شهيد معيني نژادختم مي شود و درباشگاه مذكورهمايشي دردفاع ازحق مسلم ايران دراستفاده صلح آميزاز انرژي هسته اي برگزارمي شود و به نفرات برتر نيزجوايزي اهداء خواهد شد .

موذني درپايان ازكليه مردم تهراني دعوت كرد تا با حضورخود درمسيراين مسابقه موجبات دلگرمي عزيزان جانبازرا فراهم كنند.