۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

مسابقه ويلچرراني جانبازان 70 درصد برگزار مي شود

گروهي از جانبازان 70 درصد ويلچري در حمايت از حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و با هدف محكوم نمودن اقدام تروريستي اخير و انفجار در حرم حضرات عسكريين (ع) در سامرا، با يكديگر به رقابت مي پردازند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام موذني رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان تهران با بيان اين خبر افزود: در اين مسابقه حدود 130جانباز ويلچري شركت مي كنند و مسيري قريب به يك كيلومتررا طي خواهند كرد.
رئيس سازمان بنياد شهيد و امورايثارگران استان تهران گفت : شروع مسابقه ساعت 30/9 دقيقه صبح روزجمعه 5 اسفند ماه و محل برگزاري آن واقع در فلكه دوم تهرانپارس ، خيابان جشنواره ، روبروي ساختمان هلال احمرخواهد بود .
موذني افزود: در اين برنامه جمعي ازمسوولين بنياد شهيد و امورايثارگران وخانواده هاي معظم شهدا، جانبازان وآزادگان نيز حضورخواهند داشت.

وي همچنين اضافه كرد : مسير طي شده توسط اين عزيزان به باشگاه ورزشي ايثارواقع درخيابان جشنواره، خيابان شهيد معيني نژادختم مي شود و درباشگاه مذكورهمايشي دردفاع ازحق مسلم ايران دراستفاده صلح آميزاز انرژي هسته اي برگزارمي شود و به نفرات برتر نيزجوايزي اهداء خواهد شد .
موذني درپايان ازكليه مردم تهراني دعوت كرد تا با حضورخود درمسيراين مسابقه موجبات دلگرمي عزيزان جانبازرا فراهم كنند.

