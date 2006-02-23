اعتكاف ميهماني انسان در خانه دوست است

به گزارش خبرگزاي "مهر" ، در جايي از اين پيام آمده است : در ميان عبادات اسلامي، دو عبادت است كه بيش از همه عبادات انسان را به خودانديشي و بازنگري اعمال و افكار و اخلاق خود دعوت ميكند: حج خانه خدا واعتكاف. هنگامي كه انسان براي انجام مناسك حج محرم ميشود، از همه ظواهر فريبنده دنيا دور ميگردد وهمراه زائران به سوي كوي دوست ميشتابد و در آن سرزمين مقدس گام مينهد، در عرفات و مشعر و منا وقوف ميكند، ودر عالم معنوي خاصي فرو ميرود، عالمي كه درهاي اصلاح و بازنگري گذشته را به روي او ميگشايد.
آيت الله مكارم شيرازي در بخشي ديگر از پيام خود آورده است: در حال اعتكاف كه انسان علاوه بر حال و هواي احرام، روزه نيز با آن ضميمه است، چند روزي انسان در خانه دوست ميهمان ميشود واز تمام تعلقات مادي رها شده به سير درون ميپردازد. قلب و روح خود را پاكسازي ميكند، به اصلاح اخلاق و رفتارهاي خويش ميپردازد، از خطاهاي گذشته توبه ميكند و به اين ترتيب ميتواند شخصيت جديدي از خود بسازد. در دنيايي كه اين همه شور و شر اطراف آن را گرفته و فتنهها فضاي جوامع انساني را تاريك ساخته و رسانههاي آلوده بيداد ميكند، مراسم معنوي و پرشكوه اعتكاف پناهگاه بسيار خوبي مخصوصاً براي جوانان عزيز است.
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