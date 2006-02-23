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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۷

اعتكاف ميهماني انسان در خانه دوست است

اعتكاف ميهماني انسان در خانه دوست است

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي طي پيامي به همايش حيات طيبه (گردهمايي سراسري اعتكاف) خواستار هر چه با شكوه‌تر برگزار شدن سنت حسنه اعتكاف شد.

به گزارش خبرگزاي "مهر" ، در جايي از اين پيام آمده است : در ميان عبادات اسلامي، دو عبادت است كه بيش از همه عبادات انسان را به خودانديشي و بازنگري اعمال و افكار و اخلاق خود دعوت مي‌كند: حج خانه خدا واعتكاف. هنگامي كه انسان براي انجام مناسك حج محرم مي‌شود، از همه ظواهر فريبنده دنيا دور مي‌گردد وهمراه زائران به سوي كوي دوست مي‌شتابد و در آن سرزمين مقدس گام مي‌نهد، در عرفات و مشعر و منا وقوف مي‌كند، ودر عالم معنوي خاصي فرو مي‌رود، عالمي كه درهاي اصلاح و بازنگري گذشته را به روي او مي‌گشايد.

آيت الله مكارم شيرازي در بخشي ديگر از پيام خود آورده است: در حال اعتكاف كه انسان علاوه بر حال و هواي احرام، روزه نيز با آن ضميمه است، چند روزي انسان در خانه دوست ميهمان مي‌شود واز تمام تعلقات مادي رها شده به سير درون مي‌پردازد. قلب و روح خود را پاكسازي مي‌كند، به اصلاح اخلاق و رفتارهاي خويش مي‌پردازد، از خطاهاي گذشته توبه مي‌كند و به اين ترتيب مي‌تواند شخصيت جديدي از خود بسازد. در دنيايي كه اين همه شور و شر اطراف آن را گرفته و فتنه‌ها فضاي جوامع انساني را تاريك ساخته و رسانه‌هاي آلوده بيداد مي‌كند، مراسم معنوي و پرشكوه اعتكاف پناهگاه بسيار خوبي مخصوصاً براي جوانان عزيز است.

کد مطلب 294511

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