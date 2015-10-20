۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۷:۵۴

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی:

ریحانه بهشتی با مرگ ایثارگرانه خوداخلاق پهلوانی را به نمایش گذاشت

مشهد-مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی طی پیامی عنوان کرد: ریحانه بهشتی با مرگ ایثارگرانه خود اخلاق و منش پهلوانی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت ریحانه بهشتی ورزشکار ۲۷ ساله حرفه ای دو و میدانی کشور که روز گذشته جسد وی با حضور ورزشکاران مشهدی تشییع و به خاک سپرده شد مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی درگذشت این بانوی ورزشکار را به خانواده وی و جامعه ورزشی تسلیت گفت.

فرشته سلجوقی ضمن ابراز همدردی با خانواده بهشتی اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری غافله سالار شهیدان کربلا حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، جامعه زنان و ورزش بانوان در ماتم سوگ ریحانه بهشتی ورزشکار حرفه ای دومیدانی خراسان رضوی و دبیرآموزش و پرورش داغدار است.

وی بیان کرد: این در حالی است که این اسوه ورزشی کشور با مرگ خود نیز اخلاق و منش پهلوانی را به نمایش گذاشت و با اهدای اعضای بدن خود جانی دوباره به بیماران نیازمند بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه بهشتی از ورزشکاران و مربیان دو و میدانی خراسان رضوی که در مسابقات کشوری دارای عناوین مختلفی بود بامداد دوشنبه هفته گذشته براثر سکته مغزی جان خود را از دست داد.

این بانوی ورزشکار ۲۷ ساله مشهدی که پیش از این نسبت به دریافت کارت اهدای عضو اقدام کرده بود با اهدای اعضای بدنش توانست جان تازه ای به چند بیمار دیگر ببخشد.

