۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۶:۰۰

محکومیت ۷ اردنی به اتهام حمایت از داعش

دستگاه قضایی اردن هفت تبعه این کشور را به اتهام حمایت از داعش و ترویج افکار تکفیری در فضای مجازی، به حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، دستگاه قضایی اردن هفت نفر از شهروندان این کشور را به اتهام تبلیغ برای گروه تروریستی داعش به حبس محکوم کرد. بر این اساس، دادگاه اردن پنج نفر از متهمان را به سه سال حبس و دو نفر دیگر را به یک سال حبس محکوم کرد.

این هفت متهم با استفاده از پایگاه های ارتباط اجتماعی در شبکه های مجازی همچون، فیس بوک و واتس آپ اقدام به انتشار تصاویر ویدئویی، بیانیه ها و تمام اطلاعات و اخبار مربوط به گروه تروریستی داعش در عراق، سوریه و لیبی کرده و در تلاش بودند تا تفکرات تروریستی و تکفیری را اشاعه دهند.

رهبری جریان سلفی در اردن اعلام کرده است که صدها نفر از حامیان این جریان هم اکنون در صفوف گروه های تروریستی در سوریه می جنگند.

