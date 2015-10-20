۱۴ میلیون نفر در مراكز اقامتی خراسان رضوی اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی سید جواد موسوی با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۲۰ میلیون زائر و گردشگر وارد استان شدند كه نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: دراین میان ۱۴ میلیون نفر در نیمه اول سال در مراكز اقامتی استان اسكان یافتند.

موسوی اضافه كرد: مشهد مقدس سالانه پذیرای میلیون ها گردشگر و زائر داخلی و خارجی است و بیش از ۵۰ درصد مراكز اقامتی كشور نیز در مشهد مقدس قرار دارد.

وی اظهار کزد: میانگین سنی هتل ها و مراكز اقامتی استان نسبت به سایر استان های كشور بسیار پائین تر است به گونه ای كه میانگین سنی هتل های استان خراسان رضوی شش سال است.