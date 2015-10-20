به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش یک روزه تیتر و گزارش نویسی با با حضور رضا اسماعیلی، سردبیر سابق روزنامه اطلاعات و به همت خانه مطبوعات کردستان روز دوشنبه در سنندج برگزار شد.

رئیس خانه مطبوعات استان کردستان در ابتدای آغاز این کارگاه آموزشی با بیان اینکه آموزش یکی از ارکان اصلی مطبوعات است، گفت: یکی از محورهای اصلی خانه مطبوعات استان آموزش است و در این راستا تا پایان سال هم درصدد برگزاری چند دوره آموزشی دیگر برای اعضای این خانه هستیم.

مسعود احمدی عنوان کرد: برای تولید محتوایی که مورد نظرو براساس نیاز مخاطبان و برمبنای اصول روزنامه نگاری، نیاز به آموزش اهالی این حوزه است.

وی ادامه داد: رسانه ها و خبرنگاران برای اینکه اخبار و رویدادها را به صورت صحیح و شفاف به جامعه منتقل کنند باید آموزش های لازم را کسب کنند.

وی بیان کرد: در پایان این دوره آموزشی به تمامی اعضای اصلی و افتخاری خانه مطبوعات که در این کارگاه آموزش شرکت کردند از طریق جهاد دانشگاهی گواهی نامه معتبر اعطا خواهد شد.

این دوره آموزشی با حضور بیش از ۹۰ نفر از اعضای خانه مطبوعات و با حضور رضا اسماعیلی، سردبیر سابق روزنامه اطلاعات برگزار شد.