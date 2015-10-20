مردم بومی نخستین لایه مقابله با بلایای طبیعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس پرز کالدرون شامگاه دوشنبه در نشست حفظ آمادگی بلایای طبیعی کارشناسان بهداشت شهرستان شاهرود در مرکز بهداشت این شهر، با بیان اینکه در سالهای دور سیستم سلامت در دنیا همانند آتش نشانی و امداد زمان حادثه عمیلات خود را آغاز می کردند، بیان داشت: این تفکر امروزه به کناری گذاشته شده و پیشگیری در راس امور است چرا که ما باید جلوی وقوع اتفاق را بگیریم تا اینکه پس از آن به دنبال امداد باشیم.

وی افزود: حفظ آمادگی برای پیشگیری از هر چیزی مهمتر است و این آگاهی باید از همین مردم بومی و عادی آغاز شود چرا که کاهش آسیب بلایا در گرو عملکرد اولیه مردم بومی است.

خانه نخستین کانون مدیریت بحران

نماینده سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه نخستین نقطه مدیریت بحران همان خانه است، گفت: با آموزش های ساده می توان در راستای کاهش بلایا و آسیب های وارده در زمان بحران کاست.

کالدرون با اعلام آمادگی سازمان جهانی بهداشت در همکاری های همه جانبه با ایران در زمینه آماده سازی افراد خانوار، بیان داشت: این سازمان در ایران فعالیت های خوبی را دارد لذا آماده دریافت هرگونه نظرات و البته پاسخگویی مناسب افراد خانوار در بحث پیشگیری از حوادث هستیم.

وی افزود: خوشبختانه ایران پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه امداد و مدیریت بحران دارد که با استفاده از آنها در کنار آموزش های هدفمند می توان از وقوع برخی حوادث جلوگیری کرد البته از این نکته نیز نباید غافل شد که این کشور به صورت طبیعی آبستن حوادث غیرمترقبه است.

بلایای طبیعی در صدر دغدغه های درمانی

سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطرات بلایای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست ضمن بیان اینکه اهمیت کاهش بلایای طبیعی در کشور، طی سال های اخیر بیش از پیش درک شده است، گفت: امروز مقابله با یلایای طبیعی در صدر دغدغه های شبکه بهداشتی و درمانی کشور قرار دارد.

علی اردلان با اشاره به اینکه پیشگیری می بایست جایگزین درمان شود، ابراز داشت: شبکه ارتباطی صوتی ایجاد شده برای برقراری ارتباطات گسترده بین همه مناطق و اجرای آزمایشی طرح مقابله با بحران ها در شهرستان شاهرود نقطه عطفی در مدیریت بحران است که می تواند پس از رفع ایرادات به دنیا نیز عرضه شود.

وی افزود: این طرح در شاهرود به عنوان پایلوت شهرهای کشور به خوبی در حال انجام است و خوشبختانه نتایج آن می تواند در اختیار مراجع بالادستی بهداشت کشور قرار گیرد که در این مهم می بایست از زحمات مجموعه بهداشت و درمان شهرستان تشکر کرد.

برقراری تماس در زمان بحران حیاتی است

سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطرات بلایای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه برقراری تماس در زمان وقوع بحران امری ضروری است، گفت: این طرح امکان برقراری ارتباطات گسترده امدادی را در همه نقاط مهیا می سازد که از این بابت اهمیت ویژه ای دارد.

اردلان همچنین با اشاره به شاخص های جهانی موجود در بخش پیشگیری و امداد، بیان داشت: شاخص های ملی و جهانی برای مدیریت بلایا و کاهش اثرات آن در جامعه در حوزه سلامت در حال انجام و پیگیری است که امیدواریم بتوانیم روز به روز پیشرفت آنرا ملاحظه کنیم.

وی افزود: یکی از شاخص های مدیریت بحران در جهان آمادگی ورود به ماموریت های بحرانی است لیکن تمامی بخش ها و کمیته های فعال در بخش سلامت و بهداشت از قبیل بهداشت محیط، مادر و کودک، مرکز بیماری های واگیر و غیر واگیر و همه همکاران در بخش های مختلف در این زمان وارد عمل می شوند که کشورما از این لحاظ وضیعیت مناسبی دارد.

سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطرات بلایای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین در خاتمه این نشست تاکید کرد: مدیریت کاهش خطرات بلایا اقدام هماهنگ درون و برون بخشی را می طلبد که در این بخش نیز می بایست به صورت جدی پیگیری کرد.