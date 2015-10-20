به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان امروز در کنفرانس نفت و نیرو در تهران در تشریح مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری در دوران پساتحریم، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید برق ایران به حدود ۷۴ هزار مگاوات افزایش یافته که احداث طرحهای جدید نیروگاهی در حوزههای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه از مجموع تولید ظرفیت برقی ایران، ۱۱ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق آبی و واحدهای تولید برق تجدیدپذیر اختصاص یافته است، تصریح کرد: هماکنون با ایجاد ۲۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق پاک با احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی در مجموع پنج درصد از کل انرژی مصرفی کشور از محل تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر تامین میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی به منظور استفاده از نسل جدید توربینهای گازی با راندمان بالای ۶۰ درصد، اظهار داشت: با استفاده از این توربینهای جدید به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت مایع و گاز طبیعی نیروگاهها صرفهجویی حاصل میشود.
فلاحتیان با یادآوری اینکه با اجرای یک برنامه پنج ساله به طور متوسط سالانه باید حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در ایران احداث شود، تاکید کرد: بر این اساس سهم تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک حدود پنج هزار مگاوات تامین شده است که میتواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت و انرژیهای فسیلی داشته باشد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت برق ایران، بروزرسانی نیروگاههای بخاری و افزایش راندمان نیروگاهها است، بیان کرد: احداث پستهای جدید GIS، ساخت خطوط انتقال با ولتاژ بالا، دستیابی به فناوری نسل جدید نیروگاههای خورشید و ساخت توربینهای با راندمان بالا از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت برق ایران به شمار میرود.
فلاحتیان با اشاره به پتانسیل ظرفیت احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی و حدود ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی – خورشیدی در ایران در دوران پساتحریم، گفت: علاوه بر این تاکنون ۱۵ منطقه در کشور به منظور تولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی شناسایی شده است.
وی، یکی از مهمترین برنامههای صنعت برق در دوران پساتحریم را کاهش وابستگی به مصرف انرژیهای فسیلی به ویژه انواع سوخت مایع، نفت کوره و گازوئیل عنوان کرد و افزود: کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها علاوه بر استفاده بهینه از انرژیهای فسیلی در زنجیره ارزش، منجر به انتشار گازهای گلخانهای و صیانت بیشتر از محیطزیست میشود.
فلاحتیان در پایان با اشاره به اعلام آمادگی وزارت نیرو برای اجرای طرحهای جدید انتقال دانش و بومیسازی فناوریهای نوین صنعت برق با مشارکت شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی در دوران پساتحریم، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی عرضه گسترده برق رایانهای و فروش این حامل انرژی پاک با تعرفههای پایین مشکلات جدی در توسعه صنعت برق ایران به وجود آورده است.
