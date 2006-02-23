انتقاد وزير امورخارجه مصر از بي اعتنايي دولت دانمارك به احساسات مسلمانان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس از كپنهاك،"احمد ابوالغيط" گفت كه دولت وي سال گذشته به دولت دانمارك درباره انتشار تصاوير موهن به پيامبر اسلام هشدار داده و آن را عاملي در جهت ايجاد شكاف در جهان اسلام توصيف كرده بود ولي دولت اين كشور آن را ناديده گرفته است.

در همين حين خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه دانمارك در صدد برگزاري كنفرانسي براي گفتگوي بين مذاهب و آرام كردن اوضاع است .

ابوالغيط گفت كه وي به طور مكرر از "پر استيگ مولر" همتاي دانماركي خود خواسته است تا موضعي قاطع و محكم در قبال 12 كاريكاتوري كه در روزنامه"يلاندز پوستن" در ماه سپتامبر به چاپ رسيد اتخاذ كند و به وي هشدار داده و گفته است كه درغيراين صورت اوضاع مي تواند بدتر شود.

ابوالغيط كه با روزنامه دانماركي "پوليتيكن" گفتگو مي كرد به خبرنگار اين روزنامه خاطر نشان كرد:" در قبال درخواست هايمان پاسخي كه از وزارت خارجه شما دريافت مي كرديم «نه»، «نه»، و «نه» بود و آنها همچنين به ما مي گفتند اگر موردي است در دادگاه مطرح كنيد.

وي همچنين گفت كه آزادي بيان اين نيست كه شما به احساسات ديگر مردم لطمه بزنيد كه اين امر منجر به جنگ خواهد شد.

در همين رابطه و ديگر تحولات؛ روز گذشته اعلام شد كه دانمارك با تشكيل كميته مستقلي براي رسيدگي به اين موضوع مخالفت كرده است.

همزمان 200 زن، تظاهرات مسالمت آميزي را در اعتراض به كاريكاتورها در پاكستان برگزار كردند، و در كشور همسايه پاكستان ؛ در هند، پليس اين كشور " آلوك تومار" سردبير مجله هندي زبان "شب درس" را به خاطر چاپ مجدد اين كاريكاتورها دستگير كرد.

"پكا هاويستو" نماينده اتحاديه اروپا در سودان جنجال بر سر كاريكاتورها را عاملي براي حمله به كاركنان امدادي اين اتحاديه در منطقه بحران زده دارفور توصيف كرد و اين امر در هفته گذشته در اعتراضات ليبي 14 كشته برجاي گذاشته است.

بيل كلينتون رئيس جمهور پيشين آمريكا بحران اخير را فرصتي دانسته است كه مي تواند منجر به گفتگوي بين جهان اسلام و غرب شود.