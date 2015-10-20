استقرار هیأت بازرسی در صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۴ لغایت ۲۰-۸-۱۳۹۴ در صندوق ذخیره فرهنگیان مستقر شد. بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، چنانچه کارکنان و شهروندان در مورد عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۸۴۲۴۵۳۹۶ تماس بگیرند.

همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.