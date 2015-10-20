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۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

استقرار هیأت بازرسی در صندوق ذخیره فرهنگیان

استقرار هیأت بازرسی در صندوق ذخیره فرهنگیان

هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در محل صندوق ذخیره فرهنگیان مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۴ لغایت ۲۰-۸-۱۳۹۴ در صندوق ذخیره فرهنگیان مستقر شد. بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، چنانچه کارکنان و شهروندان در مورد عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۸۴۲۴۵۳۹۶ تماس بگیرند.

همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

 

کد مطلب 2945328

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