ضرورت تغيير بازاريابي بيمه در ايران

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد محمد آسوده مدير عامل بيمه ايران روز گذشته در گردهمايي مديران ستادي ، شعب و استانهاي اين شركت ضمن بيان مطلب فوق بر تلاش مستمر مديران و كاركنان اين شركت براي ارائه خدمت تاكيد كرد و افزود: ارزيابي مديران در پايان سال نمود پيدا خواهد كرد.

وي همچنين با اظهار اميدواري نسبت به عملكرد مديران بيمه ايران در سالجاري افزود: بيمه ايران شركت بزرگي است و هماهنگي عرضي در آن مشكل است ما بايستي تلاش كنيم هماهنگي ها بيش از حد استاندارد شود تا با انسجام و صميمت و كار حرفه اي در سال جديد بازاريابي به شيوه جديد و افزيش كارايي در سطحي جديد را به عنوان هدف اوليه در دستور كار خود قرار دهيم .

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: اگر بخواهيم عدالت را كه شعار دولت است در هر شركتي پياده كنيم بايد در تقسيم كار و در پرداخت متناسب با آن فعاليت نيز به تعادل و تناسب برسيم .