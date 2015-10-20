به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نجیب زاده صبح سه شنبه در دیدار با کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان لارستان که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد اظهار داشت: اداره ورزش و جوانان لارستان با توجه به ارتباط مستقیمی که با قشر جوان و ورزشکاران دارد وظایف سنگینی در ایجاد روحیه نشاط و توسعه ورزش برای جوانان داشته و در این راستا نیز باید برنامه ریزی مدونی در راستای رفع مشکلات جوانان و توسعه ورزش شهرستان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ورزشهای همگانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند اما در کنار این ورزش ها باید به ورزش قهرمانی که باعث افتخار ایران اسلامی می شود و رئیس جمهور نیز به این امر تاکید داشتند توجه ویژه ای کرد، افزود: پیشرفت ورزش لارستان و حل و فصل مشکلات، نیازمند تلاش و کوشش مسئولان ورزش این شهرستان است که این موضوع با توجه به استعداد و انگیزه والای جوانان و ورزشکاران این منطقه تحقق پیدا کرده است.

معاون استاندار فارس تاکید کرد: مسئولان باید با برنامه ریزی مناسب و ترویج امر مهم ورزش زمینه شادابی و نشاط را برای اقشار مختلف جامعه فراهم سازند تا محیطی سالم برای جوانان که قشر اصلی جامعه هستند داشته باشیم.

وی خطاب به رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لارستان تصریح کرد: هنر یک مدیر این است که از کمترین امکانات، بهترین برنامه ریزی ها را داشته باشد تا ورزشکاران با خیالی آسوده به ورزش مورد علاقه خود بپردازند.

نجیب زاده با بیان اینکه یک مدیر باید قبل هر تصمیمی تدبیر و اندیشه کند، خاطرنشان کرد: مدیر به تنهایی قادر به انجام همه امورات نیست و در این زمینه همکاران و پیشکسوتان عرصه ورزش نیز باید او را یاری کنند.

فرماندار لارستان از رشته کشتی این شهرستان به عنوان ورزش مدال آور و دارای پتانسیل بالا یاد کرد و افزود: اداره ورزش و جوانان لارستان باید نگاه ویژه ای به هیئت هایی که در این شهرستان از پتانسیل شایسته ای برخوردار هستند و برای لارستان افتخارآفرینی می کنند داشته باشد ضمن اینکه برنامه ریزی و توجه به رده های سنی پایه نیز نباید فراموش شود.

در پایان این نشست کارکنان اداره ورزش و جوانان لارستان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که علی اکبر نجیب زاده راهکارهایی را برای رفع این مشکلات بیان کرد.