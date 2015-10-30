نقشم همچون «فاگین پیر» مشهور است/ ماجرای قتل با تبر

زهرا سعیدی بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران که این روزها در نمایش «جنایت و مکافات» به کارگردانی پسرش ایمان افشاریان به ایفای نقش می پردازد درباره حضور در این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: معمولا در کارهایی که برای بازی می پذیرم باید حتما کارگردان اثر را بسیار قبول داشته باشم و از حضور در آن پروژه نیز لذت ببرم. کار کردن با ایمان افشاریان نیز برایم لذت‌بخش است نه به این جهت که او پسرم است بلکه از این لحاظ که او دقیقا می داند که چه می‌خواهد و به کاری که انجام می‌دهد عالم است و اشراف کامل دارد.

وی درباره کم کاری‌اش در حوزه تئاتر بیان کرد: از سال ۸۷ که در نمایش «دریاچه پنهان» به کارگردانی مسعود دلخواه حضور داشتم دیگر در تئاتر فعالیتی نکردم. متاسفانه تئاتر ما در حال حاضر در فقر اقتصادی به سر می‌برد و حضور در تئاتر نمی تواند به تنهایی برای یک بازیگر توجیه اقتصادی داشته باشد به همین جهت در چند سال اخیر بیشتر جذب کارهای تصویری شدم و از تئاتر فاصله گرفتم.

بازیگر سریال «ستایش» درباره نقشی که در نمایش «جنایت و مکافات» بر عهده دارد، توضیح داد: «جنایت و مکافات» براساس رمان معروف «جنایت و مکافات» داستایوفسکی به صحنه می رود و من نقش پیرزن رباخواری ا ایفا می کنم که راسکولنیکوف او را با تبر به قتل می رساند. این شخصیت همانند فاگین پیر در رمان «اولیور توییست» فرد شناخته شده ای در دنیای درام به حساب می آید. او شخصی است که منافع شخصی خودش را در نطر می گیرد و با پول نزول خواری زندگی می کند. در دراماتورژی که ایمان افشاریان روی این رمان انجام داده این شخصیت بعد از مرگش هم همچنان در ذهن راسکولنیکوف زنده است و همراه با مردم شهر که در کابوس‌ها و فضای ذهنی او وجود دارند دیده می شود.

سعیدی درباره زمان آماده‌سازی این اثر نمایشی گفت: برای روی صحنه بردن این نمایش تمرین‌های بسیاری داشتیم. تقریبا چهار ماه تمرین‌های خیلی سخت داشتیم چون افشاریان وسواس بسیاری برای آماده شدن درست آثارش دارد. او روی کوچکترین حرکت، دیالوگ و نگاه بازیگر نظارت دارد و همه مسایل را کاملا تحت کنترل قرار می دهد. بارها شده بازیگران میزانسنی را به شکل های مختلف تمرین کرده بودند تا در نهایت بهترین شکل اجرا انتخاب شود. حتی الان که اجرای نمایش آغاز شده ما باز هم هر شب اصلاحاتی در میزانسن و حرکات بازیگران داریم.

وی در پایان صحبت‌هایش درباره میزان استقبالی که از این اثر نمایشی می‌شود، گفت: خوشبختانه استقبال و بازخوردی که تا امروز از نمایش شده بسیار خوب بوده و اکثر شب ها سالن نمایش عمارت مسعودیه پر از تماشاگر است. معتقدم تبدیل کردن رمانی به این عظمت به صورت یک نمایش ۹۰ دقیقه‌ای کار بسیار سختی بوده است. تعبیری که من برای این اقدام دارم این است که انگار یک خرمن گل نسترن را در کوره عرق گیری ریخته اند و عطری که در نهایت از این عرق نسترن به مشام می رسد و در واقع عصاره آن یک خرمن گل است می‌توان به نمایش «جنایت و مکافات» که از روی یک رمان بزرگ اقتباس شده است، تعبیر کرد.

نمایش «جنایت و مکافات» نوشته و کارگردانی ایمان افشاریان تا ۲۱ آبان ماه در تماشاخانه تازه تاسیس عمارت مسعودیه روی صحنه است. بازیگران این اثر نمایشی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از مجید آقا کریمی، مهدی پاکدل، محمد پویا، زهرا سعیدی، سوده شرحی، الهام شکیب، پرنده علایی، عطا عمرانی، لادن کامیاب، محمود کیان، سپهر گودرزی، رامین محمدیان، مصطفی مظفری، یاشار مومن زاده، سیاوش میری.