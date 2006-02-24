مصرف متادون در ترك اعتياد افزايش يافته است

رئيس هيئت مديره موسسه ارتقاي سلامت ايرانيان و كارشناس اعتياد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد راههاي ترك اعتياد معتادان افزود: درمان اعتياد از طريق درمانهاي دارويي و غير دارويي صورت مي گيرد و در اين ميان درمانهاي غير دارويي مانند شناخت رفتاري ، مصاحبه انگيزشي ، خانواده درماني ، درمان روايتي ، شبكه اي و... بسيار موثرتر هستند.

دكتر شهرام نادري به استفاده از متادون در ترك اعتياد اشاره و خاطر نشان كرد: استفاده از متادون به تنهايي نمي تواند در درمان اعتياد موثر باشد و بايد از درمانهاي غير دارويي نيز در كنار آن استفاده كرد. در اين صورت احتمال بازگشت مجدد به اعتياد كمتر خواهد بود. البته دوز بالاي متادون وسوسه استفاده از مواد را از بين مي برد و در درمان نگهدارنده موثر است.

وي در مورد استفاده بالاي متادون در ايران گفت: با توجه به اينكه بسياري ازداروهاي ترك اعتياد در ايران موجود نيست و توزيع نيز نمي شود ، به همين دليل اين امر موجب استفاده زياد از داروي متادون شده است. چنانچه داروهاي ديگر مانند بوپرنورفين ، لوفكسيدين و... وارد شوند كاركرد متادون نيز كم خواهد شد.

كارشناس اعتياد افزود: ترك اعتياد افراد شيوه هاي درمان خاصي مي طلبد ، چنانچه تنوع دارويي و انواع مختلف دارو در اختيار پزشكان قرار گيرد در اين صورت وضعيت درمان اعتياد نيز در كشور بهبود پيدا خواهد كرد.

نادري تاكيد كرد: متادون داروي مناسب و خوبي در درمان اعتياد و براي مصرف طولاني مدت بيماران تهيه شده است ، در حالي كه در درمان نگهدارنده از آن استفاده مي شود.