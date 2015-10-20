به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسین زاده لطفی گفت: این دانشگاه از سال ۹۳ توسعه کمی را در بخش تحصیلات تکمیلی شروع کرده که مهم‌ترین بحث در اجرای این طرح، حفظ کیفیت و رعایت مقررات رایج در کشور به‌ویژه در بخش تامین اعضای هیات علمی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه تحصیلات تکمیلی همواره باید رصد شود، اظهار داشت: رشته‌های توسعه یافته ممکن است در برخی رشته - محل های موجود استانداردهای لازم را نداشته باشند، بر این اساس ممیزی رشته ها را ابتدا با ۵ استان شرق کشور در دانشگاه آزاد مشهد آغاز کردیم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه طی دو روز گذشته ممیزی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، کرمان و سیستان وبلوچستان در واحد مشهد صورت پذیرفت، افزود: اکثر رشته ها از شرایط استاندارد برخوردار بودند اما برخی از رشته- محل‌ها کمبودهایی داشتند بنابراین این رشته‌ها که استانداردهای لازم به‌ویژه در بحث تامین اساتید را نداشتند از سال آینده حذف و پذیرش دانشجو در آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

حسین زاده لطفی حفظ کیفیت را مهم‌تر از توسعه کمی در دانشگاه دانست و افزود: هر چند خیلی از واحدها ممکن است در بحث مالی دچار مشکل شوند اما ما هیچ گاه کیفیت را فدای مباحث مالی نمی کنیم.

وی بیان کرد: طی دو هفته آینده در سایر استان‌های کشور ممیزی انجام می‌گیرد و تعیین تکلیف نهایی رشته‌ها تا ۱۵ آبان‌ماه مشخص می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد به حضور حدود ۷۰ هزار عضو هیات در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۳۰ هزار عضو هیات علمی تمام وقت و دو هزار استاد نیمه وقت و ۳۰ هزار عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه های دولتی است که با دانشگاه آزاد همکاری می‌کنند.

حسین زاده لطفی با اشاره به اینکه هدف گذاری دانشگاه، جذب هیات علمی برای ترمیم رشته محل ها در کشور است، تاکید کرد: تا پایان سال ۹۶ حدود ۲۰ هزار عضو هیات علمی جذب دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود.