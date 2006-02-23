سعي مي كنيم در سه سال آينده در "اردل" بيكاري باقي نماند / با منابع بانكي ارزان از روش هاي جديد كشاورزي حمايت مي كنيم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به چهارمحال و بختياري، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در اجتماع پرشور مردم اردل با اشاره به مشكلات فراوان اين شهرستان گفت: استان چهارمحال و بختياري و البته شهرستان شما در وهله اول از مشكل آب رنج مي برد و حتي پلاكاردي را ديدم كه در دست يكي از مردم بر روي آن نوشته شده بود كه ما در چهاركيلومتري لوله اصلي آب قرار داريم اما آب نداريم.

وي افزود: دولت تصميم گرفته استان شما را كه در كنار رودخانه هاي عظيم قرار دارد از لحاظ اين منبع كاملا تامين نموده و در درجه اول هيچ شهري از شما بدون آب نماند و اگر چيزي اضافه آمد به ساير استان ها برود و در همين راستا تمام زمين هاي استان شما نيز بايد از سهميه آب استفاده كنند.

احمدي نژاد با بيان اينكه اگر از آب درست استفاده نكنيم ممكن است بلاي جانمان شود اظهار داشت: در طول مسيري كه به شهر شما مي آمديم رانش هاي متعددي را در راه ديديم كه مشكل آن ناشي از اين مسئله است كه شما در كشاورزي از روش غرق آبي استفاده مي كنيد و احتمالا از اين روش باعث رانش زمين مي گردد و به همين دليل نيز چند سال قبل يك روستا به صورت كامل از دستمان رفت.

رئيس جمهور افزود: مي خواهيم با منابع بانكي ارزان اين امكان را فراهم كنيم تا شما از شيوه هاي جديد آبياري استفاده كنيد و نه تنها مشكلي برايتان پيش نيايد بلكه زمين به صورت كامل در خدمتتان باشد.

همچنين دكتر احمدي نژاد از ايمن سازي و ساماندهي راه هاي ارتباطي استان از جمله راههاي ارتباط به اردل خبر داد و گفت: بحث مخابرات و گاز نيز در دستور كار ما قرار دارد و بنده امشب به نمايندگي از شما موضوع گاز را در هيات دولت مطرح مي كنم تا به اميد خدا حل گردد.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود در پاسخ به اعتراضات مردم كه مي گفتند ادارات دولتي برايشان كار نمي كنند گفت: همه دولت نوكر مردم است و من نيز شما را با تمام وجود دوست دارم چون ما هيچ شاني جز خدمتگداري به مردم نداريم و به اين خدمتگذاري افتخار كرده و آن را با هيچ چيز معاوضه نمي كنيم.

وي افزود: مدير و كارمندي كه به فكر مردم نيست عضو دولت احمدي نژاد نيست البته از استاندار مي خواهم به امور اداري چهارمحال و بختياري شخصا و با دقت نظارت كند تا مشكلات مردم حل گردد.

رئيس جمهور با اشاره به استعدادهاي اين شهرستان در زمينه آب و زمين و همچنين وجود مشكل اشتغال در اردل اظهار داشت: منابع بانكي را به گونه اي تقسيم كرده ايم كه سهم هر شهر به صورت عادلانه در اختيار آن شهر قرار گيرد و مردم نيز بايد در قالب گروههاي تعاوني و غير تعاوني سازماندهي شوند تا ما بتوانيم از آنان حمايت كنيم.

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد: اميدوارم به همت شما ظرف دو يا سه سال آينده كاري در اين شهرستان صورت گيرد كه نه تنها بيكاري باقي نماند بلكه اردل الگويي براي ساير شهرهاي چهارمحال و بختياري گردد.

همچنين رئيس جمهور در مبارزه با بحث زمين خواري كه از مطالبات مردم اردل بود تاكيد كرد.

گفتني است مجري برنامه سخنراني رئيس جمهور اعلام كرد همزمان با ورود رئيس جمهور به اين شهرستان ميدان "مهر" و خيابان "عدالت " اردل با ابتكار شهرداري افتتاح خواهد شد.