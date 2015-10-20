قاچاق دام تهدیدی علیه سلامت جامعه است/لزوم ایجاد پست قرنطینه

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت جامعه و امنیت غذایی اظهار داشت: یکی از مهم ترین رسالت های دامپزشکی کنترل بیماری های دامی است.

وی از انجام بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نوبت سر مایه‌کوبی علیه بیماریهای دامی و زئونوز در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت بیش از دو میلیون و ۱۶ هزار راس دام علیه بیماری های واگیردار دامی و بیش از ۵۸۰ هزار راس دام علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام مایه‌کوبی شدند.

احمدی به کمبود نیروی انسانی در این مجموعه اشاره و تصریح کرد: با این وجود دامپزشکی تمام توان خود را برای حفاظت از سلامت جامعه و جمعیت دامی منطقه بکار گرفته است.

وی با اشاره به قاچاق دام از مرزهای شرقی و قرار گرفتن جنوب کرمان در مسیر نقل و انتقال غیرمجاز دام ابراز داشت: وجود پست قرنطینه در این منطقه الزامی است و ما امیدواریم به کمک مسئولین مربوطه این مشکل بزودی مرتفع شود.