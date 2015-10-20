به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در همایش همنوایی طلایه داران عاشورا با حضرت زینب (س) با موضوع آمران به معروف و ناهیان از منکر، که ظهر سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: اصل امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین واجبات دین اسلام است که ترک آن موجب نزول بلا می شود.

وی با بیان این که باید برای احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید علت اصلی متروک شدن آن را پیدا کنیم، گفت: در طی یک هزار و ۴۰۰ سال قبل دو دوره برای امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته است که دوره اول آن بسیار کوتاه بوده است.

مدرس حوزه علمیه قم افزود: در دوره اولیه امر به معروف که مصادف با دوره پیامبر اکرم(ص) بوده است نگاه امر به معروف نگاه بسیار وسیع و نظارت همگانی بوده و بسیاری از مردم جامعه در مقابل اشتباهات مسئولان می ایستادند که این موضوع در دوران دوم و مصادف با خلافت بنی امیه و بنی عباس بسیار تغییر پیدا کرد.

وی بیان کرد: در زمان خلافت بنی امیه و بنی عباس نظارت همگانی در امر به معروف و نهی از منکر محدود شد و از آن طرف نظارت خصوصی توسط حاکمان بر مردم زیاد شد که اتفاقات بسیار بدی در این حوزه یود.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که بنی امیه و بنی عباس موجب انحرافات بسیاری از مفاهیم دینی بودند، گفت: هم اکنون دوره سوم امر به معروف و نیه از منکر است و مسئولیت همه ما در این دوره بسیار مهم است. حال که قرار است این فریضه احیا شود باید تلاش کنیم به حقیقت اصل خود برگردد.

مدرس حوزه علمیه قم با بیان این که امر به معروف یک تکلیف دینی برای مسلمانان است و عامل اصلی قیام امام حسین(ع) نیز همین اصل بوده، گفت: باید به مرور امر به معروف را به مرور به اصل آن برگردانیم.