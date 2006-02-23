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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۰

در اعتراض به هتك حرمت مقدسات اسلام صورت گرفت

راهپيمايي عظيم بانوان قم از حرم حضرت معصومه(س) تا جمكران

راهپيمايي عظيم بانوان قم از حرم حضرت معصومه(س) تا جمكران

جمعيت عظيمي از بانوان قمي در اعتراض به هتك حرمت حرم شريف ائمه اطهار(ع) در سامرا قصد دارند يك راهيپمايي بزرگ از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمكران انجام دهند.

به گزارش خبرنگار "مهر" از قم، قرار است حجت الاسلام دكتر تهراني در مسجد مقدس جمكران براي تظاهركنندگان سخنراني كند .

گزارش خبرنگار ما مي افزايد: جمعيت تجمع كنندگان به بيش از دو هزار نفر مي رسد و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده مي شود  با شعارهاي " مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، هيهات منا الذله و ..." خشم و نفرت خويش را از هتك حرمت اماكن مقدس تشيع در عراق ابراز داشتند.

يكي از بانوان معترض خود را از اعضاي " هيات بانوان مبلغه دولت اسلامي" معرفي كرد و به خبرنگار "مهر" گفت قرار است، حجت الاسلام دكتر تهراني در مسجد جمكران براي تظاهرات كنندگان سخنراني كند.

گفتني است دقايقي قبل، آيت الله العظمي صافي گلپايگاني به همراه يك هيات عزاداري بزرگ به حرم حضرت معصومه(س) مشرف شد، هتك حرمت به حرم شريف عسكريين(ع)  در سامرا، باعث ايجاد تاثر شديد در ميان مردم شهر مقدس قم شده است.

کد مطلب 294558

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