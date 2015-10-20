به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در همایش همنوایی طلایه داران عاشورا با حضرت زینب(س) با موضوع آمران به معروف و ناهیان از منکر، که ظهر سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کنونی ما بحثی فرهنگی است و ما در این رویه قرار نیست با کسی درگیر شویم و مجادله کنیم، بلکه باید با کلامی ناصح، خیرخواهانه، تذکر دهنده و لطیف امر به معروف را اجرا کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به بانوانی که در جلسات مذهبی به عنوان مبلغ فعالیت می کنند، گفت: پس از محرم همه این خواهران در قالب گروه های ۱۰ نفره گروه بندی می شوند و آموزش های لازم را در رابطه با نحوه امربه معروف و نهی ا زمنکر می بینند تا بتوانند در درون هیئت ها و جلسات خود موثرتر باشند.

حجت الاسلام ولی نژاد در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: هر یک از ما به اندازه خود وظیفه داریم در بسط و گسترش امر به معروف و نهی از منکر صحیح تلاش کنیم.

وی بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و همه جامعه زبان ناصح یکدیگر شوند دیگر غیر مسئول در جامعه وجود ندارد و شاهد افزایش معروف و کاهش منکر ها می شویم.