۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

اختلاط زنان و مردان در دسته روی عزاداری‌ها زیبنده نیست

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اختلاط زنان و مردان در دسته روی عزاداری های حسینی زیبنده نیست و ما بانوان را برای حضور در این دسته روی‌ها تشویق نمی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در همایش همنوایی طلایه داران عاشورا با حضرت زینب(س) با موضوع آمران به معروف و ناهیان از منکر، که ظهر سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کنونی ما بحثی فرهنگی است و ما در این رویه قرار نیست با کسی درگیر شویم و مجادله کنیم، بلکه باید با کلامی ناصح، خیرخواهانه، تذکر دهنده و لطیف امر به معروف را اجرا کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به بانوانی که در جلسات مذهبی به عنوان مبلغ فعالیت می کنند، گفت: پس از محرم همه این خواهران در قالب گروه های ۱۰ نفره گروه بندی می شوند و آموزش های لازم را در رابطه با نحوه امربه معروف و نهی ا زمنکر می بینند تا بتوانند در درون هیئت ها و جلسات خود موثرتر باشند.

حجت الاسلام ولی نژاد در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: هر یک از ما به اندازه خود وظیفه داریم در بسط و گسترش امر به معروف و نهی از منکر صحیح تلاش کنیم.

وی بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و همه جامعه زبان ناصح یکدیگر شوند دیگر غیر مسئول در جامعه وجود ندارد و شاهد افزایش معروف و کاهش منکر ها می شویم.

