۱۶۸هزار هکتار از اراضی کشاورزی فارس تحت پوشش کد حفظ نباتات هستند

محمدکاظم مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از آن جایی که برای ردیابی محصولات کشاورزی موجود در بازار نیاز به یک برند یا کدی قابل رهگیری است، در اراضی تحت نظارت کلینیک های گیاه پزشکی به برخی از محصولات کد ۱۶ رقمی حفظ نباتات تعلق می گیرد.

وی اظهار کرد: این کد رهگیری مشخص کننده نوع محصولات، مشخصات بهره بردار، محل تولید و اطلاعات مزرعه ای، شهرستانی و استانی است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس گفت: برنامه کدرهگیری در برگیرنده محصولاتی مانند گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و پیاز است که بیشترین ابهام درباره بقایای سموم در آن ها وجود دارد و همچنین محصولاتی را شامل می شود که جنبه صادراتی دارند که از این جمله می توان انار، انجیر و خرما را نام برد.

مصلایی بیان کرد: محصولات ۱۶۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش کدهای ۱۶ رقمی حفظ نباتات است.