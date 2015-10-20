برنامه های هفته پدافندغیرعامل در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی، ظهر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با رسانه های استان، با بیان این که ۱۵۰ برنامه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در گلستان اجرا می شود، گفت: شعار امسال پدافند غیرعامل، مصون سازی کشور با همدلی و هم زبانی دولت و ملت است.

وی با بیان این که در پدافند غیر عامل کاری می کنیم تا بدون نیاز به سلاح از کشور دفاع کنیم، به تشریح برنامه های این هفته پرداخت و بیان کرد: طراحی یک مسابقه در قالب ۱۰ سوال در حوزه پدافند غیرعامل یکی از برنامه های ما است که به ۳۰ نفر هدایایی د اده می شود.

وی فعالیت های محیط زیستی و سایبری را یکی از موارد مهم پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: دشمن در بخش سایبری توانست یک بار به تاسیسات هسته ای نطنز نفوذ کند اما هم اکنون جزو سه کشور اول دنیا در ارتش سایبری هستیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان بیان کرد: صبحگاه مشترک با نیروی انتظامی، زنگ پدافندغیرعامل در یکی از مدارس، یک دوره آموزش پدافند زیستی، دیدار با استاندار و معاون سیاسی امنیتی، جلسه با قرارگاه پدافند زیستی، رزمایش و بازدید از پروژه های پدافند غیرعامل، سه مانور رزمایشی با دستگاه های اجرایی، شرکت در نماز جمعه، جلسه پدافند غیرعامل سایبری و انجام پدافند غیرعامل سایبری از سوی پلیس فتای استان گلستان از دیگر برنامه های این هفته است.

وی با بیان این که آمریکا معقتد است ارتش سایبری ایران ۱۲ هزار نفر عضو دارد، ادامه داد: حوزه دیگری که پدافند غیرعامل در آن ورود پیدا کرده حوزه فرهنگی است.

وی تصریح کرد: دشمن می خواهد با جدا کردن زن از کانون خانواده، خانواده را از هم بپاشاند.

غریب آبادی ادامه داد: در جنگ اقتصادی نیز با تحریم ها ورود پیدا کردند اما چندان موفقیتی به دست نیاوردند.

وی اظهار کرد: در استان گلستان به صورت بومی به مباحث فرهنگی می پردازیم، در گلستان دشمن به قومیت ها و مذاهب روی آورده و تمرکز ما نیز روی این موضوعات است که به خوبی هم کار شده است.

غریب آبادی با بیان این که رسانه ها باید نقاط ضعف و قوت کشور را به تحلیل ارائه کنند، اضافه کرد: پس از برجام که پس از ۱۲ سال و تصویب هفت قطعنامه در شورای امنیت این قطعنامه ها لغو شد و کشورهای دیگر در برابر ایران زانو زدند این موفقیت ها باید رسانه ای شود.