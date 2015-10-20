به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر در جلسه شورای اداری استان تهران که به میزبانی این سازمان و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار تهران و نیز معاونین و مدیران این استانداری و همچنین فرمانداران، بخشداران و ائمه جمعه شهرستان های استان تهران در سالن قلم این سازمان در تهران برگزار شد، در سخنانی نبود فهم لازم از مسائل اساسی جامعه ایران و عدم توجه کافی به اهمیت اخلاق و معنویت و مسائل فرهنگی را اصلی ترین مساله کنونی جامعه ایران خواند.

وی گفت: جامعه‌ای که در آن تولید و بازتولید معرفت، فضیلت و اخلاق صورت نگیرد، انسان‌هایش همانند گرگ خواهد شد که کمترین توجه را به همدیگر ندارند. آمار بیش از ۱۰۰ هزار نزاع منجر به مراجعه به پزشکی قانونی در تهران، بسیار نگران‌کننده است.

مهمترین انحراف در سه‌دهه گذشته

مشاور رئیس جمهور با اشاره به تمرکز مطالعاتی خود روی این موضوع در بیش از ۳ دهه گذشته یادآور شد: من تجربه ام را در این ۳ دهه می‌توانم در این جمله خلاصه کنم که ما به پدیده توسعه، به صورت تک بعدی نگاه کرده‌ایم و این مهمترین انحراف ما در ۳ دهه گذشته بوده است.

صالحی امیری ادامه داد: ما باید همزمان در کنار لاین معیشت، اقتصاد، تجارت و سیاست، لاین و بلکه بزرگراهی را ایجاد می کردیم که همگان در بستر آن رشد کنند و از گنجینه نهفته در آن سیراب شوند. این لاین همان معرفت، فضیلت و اخلاق است. اگر ما نتوانیم در درون خانواده، اخلاق و فضیلت را ایجاد کنیم در جامعه با افرادی مواجهه می‌شویم که به جز انتقام، خشونت و دست اندازی به مال دیگران، راه دیگری را طی نمی کنند.

با بحران غرق‌شدگی در شبکه‌های اجتماعی مواجهیم

به گفته رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دو کانون مدرسه و خانواده عامل اصلی تداوم هدف اجتماعی ما است که متاسفانه رسالت خانواده امروزه به جامعه منتقل شده و چون جامعه نتوانسته آن رسالت را ایفا کند، به گروه همسالان و از گروه همسالان به شبکه های اجتماعی منتقل شده است؛ امروز ما با بحران جدیدی به نام غرق شدگی اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی روبرو هستیم.

وی ریشه تمامی آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را فقر فرهنگی ذکر کرد و گفت: ما اگر در حوزه سیاست با تخریب و انگ زدن و وارد کردن اتهام به افراد روبرو هستیم، ریشه آن فرهنگی است؛ انسان های فرهنگی هیچگاه به همدیگر تهمت نمی زنند. از این منظر ما نیازمند نوعی بازاندیشی در مسیر توسعه ای جامعه خودمان هستیم.

صالحی امیری با بیان اینکه در دهه اول انقلاب اسلامی و تا پایان دوران جنگ تحمیلی، جامعه ایران شاهد انطباق ارزش های رسمی با ارزش‌های غیررسمی بود، یادآور شد: اما به تدریج در دهه دوم و سوم شکاف بین این دو گونه ارزش جدی تر شد. در چنین فضایی ۳ نوع نگاه برای حل این مشکل وجود دارد؛ یا با آن تقابل مستقیم کنیم که حتما به یک ناکجاآباد ختم خواهد شد، یا تسلیم آن شویم که در این صورت همکاری از پیش نخواهیم برد و یا به صورت عقلانی با این مساله مواجه شویم که این راه، بهترین راه است.

نظام «باورها» را جایگزین نظام «بایدها» کنیم

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه باید به جای نظام بایدها، نظام باورها در جامعه ایران تقویب شود، به نتایج مطالعه ای که توسط سازمان صدا و سیما انجام شده است، اشاره کرد و گفت: این مطالعه نشان می دهد که میل به حجاب در جامعه ما کاهش پیدا کرده است در عین حال من براین باور هستم که جامعه ما در حوزه اعتقادات روند مثبت و رو به رشدی را طی می کند. خوشبختانه جامعه ما از پی و بنیان، مستحکم است و این مهمترین فرصتی است که در اختیار روحانیت، آموزش و پرورش و نخبگان است تا بتوانند آن را بازسازی کنند.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که ۹۰ درصد نسل جوان به خدا، پیامبر(ص)، ائمه(ع) و اعتقادات اسلامی باور کامل دارند در عین حال توضیح داد: اما این نسل در حوزه مناسک، به شدت در حال تغییر است. جامعه ما مشکل حجاب ندارد بلکه مشکل پوشش دارد. بنیان های اعتقادی در جامعه ما کماکان مستحکم است ولی ما نیازمند یک استراتژی هستیم با این هدف که معرفت را در جامعه خودمان افزایش دهیم. این کار از طریق مصرف فرهنگی امکان پذیر است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با طرح این سوال که چرا برای آلودگی هوا این همه طرح، برنامه، صحبت و سخنرانی انجام می دهیم اما برای آلودگی فرهنگی همه در سکوت و سکون فرو می رویم، ادامه داد: ما نیازمند یک بازمهندسی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها هستیم. این مصرف فرهنگی هم به این شکل ایجاد می شود که ما کتاب و کتابخانه را توسعه دهیم و یا برای محرم مصرف فرهنگی ایجاد کنیم.

صالحی امیری تاکید کرد: میان افزایش مصرف فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی، رابطه مستقیم وجود دارد، اما باید فضا و بستری ایجاد شود که هر فرد بتواند مدت زمانی را به صورت فرهنگی، زیست کند.

اگر مسجدها خلوت است؛ مشکل از ما است نه مردم

مشاور فرهنگی رئیس جمهور خطاب به ائمه جمعه گفت: اگر مسجد ما خلوت است، مشکل از ما است نه مردم. ما باید زمینه و ذائقه لازم را برای افزایش مصرف فرهنگی ایجاد کنیم. این کار با عرضه فیلم، سریال، انیمیشن، شعر، نقاشی، خطاطی، کتاب، تفریح و نشاط اجتماعی افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه مطالعات نشان می دهد که شدت نشاط اجتماعی در جامعه ایران پایین است، خطاب به دست اندرکاران حوزه‌های اجرایی در استان تهران گفت: اگر مسیرهای تخلیه اجتماعی را برای جوانان روی زمین ببندید، این موج به زیرزمین خواهد رفت. شما بهتر از من می دانید که در زیرزمین این کلانشهر چه اتفاقاتی در حال شکل گیری است. پس در حال حاضر یکی از رسالت‌های دائمی ما تولید و بازتولید نشاط اجتماعی است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: اصلا نباید مانع برگزاری مسابقات ورزشی و رفتن جوان‌ها به استادیوم‌ها و کنسرت‌ها شد. اینها راه هایی است برای تخلیه اجتماعی جوان های ما. امروزه سبک زندگی ایرانی- اسلامی ما تغییر کرده است و فرمایش مقام معظم رهبری و دغدغه های ایشان در این زمینه بسیار بجا و به حق است. بنابراین یک سبک زندگی مناسب، پوستر و سخنرانی امکان پذیر نیست. ما باید فضای جامعه را فرهنگی کنیم تا تهران محل زیست امنی باشد برای همه شهروندان.