۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

با شلیک دقیق موشک هوا به هوا؛

پهپاد متخاصم توسط جنگنده نیروی هوایی ارتش منهدم شد

در ادامه رزمایش مشترک «محرم» یک فروند جنگنده بمب افکن اف ۴ (فانتوم) پس از شناسایی و رهگیری پهپاد متخاصم با شلیک دقیق موشک هوا به هوا توانست این پهپاد را سرنگون کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در ادامه رزمایش مشترک «محرم» ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب و شمال غرب کشور یک فروند جنگنده بمب افکن اف ۴ (فانتوم) پس از شناسایی و رهگیری پهپاد متخاصم با شلیک دقیق موشک هوا به هوا توانست این پهپاد مهاجم را سرنگون کند.

در این مرحله از رزمایش، همچنین جنگنده های نیروی هوایی ارتش با کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ضمن انجام تمرین عملیات سوخت گیری هوایی جهت مأموریت های بُرد بلند خود با پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای سطحی؛ مواضع از پیش تعیین شده را در منطقه هدف بمباران کردند.

