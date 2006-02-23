آژاانس انرژي اتمي روسيه ساخت نيروگاه هاي اتمي جديد را به شركت هاي خصوصي واگذار مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه بيزنس، آژانس اتمي فدرال روسيه متعهد شده است كه در قبال ساخت اين نيروگاه ها توسط شركت هاي خصوصي با آنان قراردادهاي طولاني مدت تحويل برق با قيمت ثابت امضا كند.

به نوشته اين روزنامه، "سرگئي كرينكو" رئيس اين موسسه مطمئن است كه برخي از مناطق براي بدست آوردن مجوز ساخت نيروگاه اتمي تلاش زيادي خواهند كرد چرا كه اين به معناي سرازير شدن سرمايه قابل توجه ( قيمت هر بلوك نيروگاه با قدرت هزارمگاوات حدود5/1 ميليارد دلار) و ايجاد شغل مي باشد.

"ناتاليا آدينسوا" تحليلگر شركت مستقل مميزي و مشاوره "يونيكوم" با اشاره به اينكه از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي هيچ نيروگاه بزرگي ساخته نشده ، ولي مصرف برق پيوسته افزايش يافته است اين اقدام را مثبت ارزيابي مي كند.

"ديميتري بارانوف" رئيس بخش تحليل و ارزيابي شركت "مشاوره و بانكداري پارادو" بر اين باور است كه در آستانه 20 سالگي حادثه چرنوبيل ( آوريل 1986) طرح ساخت نيروگاه هاي جديد اتمي در خاك روسيه با مقاومت خشمگينانه افكار عمومي و حتي وزارت منابع طبيعي رو به رو خواهد شد.

تحليلگران گمان مي كنند براي بسياري معامله " سرمايه گذاري در قبال دريافت برق با قيمت ثابت" مي تواند جالب باشد.

" ميخاييل پاك" از شركت سرمايه گذاري "فينام" توليد كنندگان آلومينيوم؛ مزاياي اصلي نيروگاه اتمي را، حداقل ميزان آلودگي هوا و بازده اقتصادي بسيار بالاي مي داند .

به نظر"ايگور نوژدين" تحليلگر شركت سرمايه گذاري "ساليد" شركت دولتي گاسپروم يكي از سرمايه گذاران باشد، ولي به گفته وي اين شركت هنوز تمايل براي شركت در چنين پروژه هايي را اعلام نكرده است.