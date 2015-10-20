به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا ابرانبخش ظهر امروز سه شنبه در نشست اعضای کمیته استانی سامانه آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی (ساها) استان های کردستان و کرمانشاه اظهار داشت: طرح ساها بهترین اقدام در راستای حمایت از فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی در سراسر کشور می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرایی کردن این طرح در سراسر کشور، عنوان کرد: ساها یکی از طرح ها و برنامه های اصلی در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی است و در همین راستا باید تمامی واحدها و مراکز در این طرح مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز تاکید ویژه ای بر روی اجرایی کردن این طرح دارند و به همین دلیل لازم است که دبیران هیات امنا استانی و همچنین مدیران و مسئولان واحدها و مراکز نیز به دقت بخشنامه های این طرح را مطالعه کرده و مطابق برنامه زمانبندی شده پیش بروند.

مدیر کل دفتر توسعه و پیتشیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما می خواهیم با اجرایی کردن طرح ساها علاوه بر مدیریت منابع و مصارف در آزمایشگاه ها زمینه برای ارتقاء کیفیت پژوهش تا مرز دانش نیز مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه امروز دانشگاه آزاد در حوزه آزمایشگاه دارای ظرفیت های بسیار خوبی در سراسر کشور است، افزود: بهره برداری از این ظرفیت ها برای کمک به توسعه سایر بخش های صنعتی، تحقیقاتی و پژوهشی یکی از سیاست های اصلی و برنامه های جدی دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.

دکتر ایرانبخش سپس به بیان شماری از برنامه های اجرا شده در راستای اجرایی کردن این طرح پرداخت و گفت: با طراحی و ایجاد پرتال کشوری، تمامی اقدامات و برنامه های اجرا شده از سوی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی به صورت آنلاین رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در جریان برگزاری این نشست علاوه بر سخنرانی دبیران هیئت امنای دو استان کردستان و کرمانشاه، نشست پرسش و پاسخ با حضور اعضای کمیته های استانی «ساها» در دو استان و همچنین روسای واحدها و معاونین پژوهشی نیز برگزار شد و دکتر ایرانبخش به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.