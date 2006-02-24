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۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۵

مسئول مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاهها در گفتگو با "مهر":

"هوشياري" عاملي براي رفع آسيب از مجالس مذهبي است

"هوشياري" عاملي براي رفع آسيب از مجالس مذهبي است

ورود خرافات به محافل ديني و مذهبي، آفتي فرهنگي است كه براي مقابله با ادامه اين روند و رفع آن مي بايست با هوشياري و روشنفكري عمل كرده و ضمن حفظ سلامت اين مجالس، از تحريف تاريخ نيز جلوگيري كرد .

حجت الاسلام فقيهي مسئول مركز فرنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاههاي كشور در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد افزود: مداحي اهل بيت(ع) مقامي بلند وسرمايه اي است كه عده اي چشم طمع بر آن داشته و سعي دارند تا در آن خلاء ايجاد كنند.

وي هوشياري و روشنفكري مداحان را يكي از راههاي مبارزه با اين امر عنوان كرد و افزود: تاكنون اين مسئله به دانشگاهها راه نيافته و اين از روشنفكري مداحان دانشجو است .

مسئول مركز فرهنگي نهاد اظهار داشت: تبليغات عليه شيعيان و ايجاد خلاء در فرهنگ عاشورا از روشهايي است كه آمريكا براي ايجاد تفرقه و براندازي شيعه به كار گرفته است.

وي گفت: آسيب شناسي مداحي بايد در كشور تقويت شود ولي اين امر نبايد  منجر به حذف مداحي گردد بلكه بايد سلامت مداحي را تقويت كند.

وي در پايان به مداحان توصيه كرد اشعاري كه انتخاب مي كنند در وصف عزمت و زيباييهاي معنوي ائمه اطهار باشند و از انتخاب شعرهايي كه داراي غلو و مبالغه در دين است بپرهيزند.

 

کد مطلب 294575

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