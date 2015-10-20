پیگیری کاهش تعرفه برق شهرستان پلدختر در کمیسیون انرژی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بحرینی ظهر سه شنبه در حاشیه نشست با فرماندار پلدختر اظهار داشت: موضوع کاهش تعرفه برق شهرستان پلدختر در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به پیگیری های نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی در این رابطه عنوان کرد: نتیجه این پیگیری ها با توجه به شرایط موجود و همچنین اطلاعاتی که از سوی اداره کل هواشناسی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه می شود به زودی مشخص می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان از نصب پست ۶۳ کیلو ولت برق واشیان در اسرع وقت خبر داد و تصریح کرد: در صورتی که این امر عملیاتی شود مشکل شهرستان پلدختر در حوزه تامین برق تا ۳۰ سال آینده مرتفع می شود.

بحرینی یادآور شد: با وارد مدار شدن پست ۶۳ کیلو ولت شهید کائیدی و همچنین واشیان مشکل خاموشی ها در شهرستان پلدختر به طور کامل مرتفع می شود.