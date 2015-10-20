مدیران فوتبالی پای مربیان نمی ایستند

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: بازی مقابل ذوب آهن اصفهان یک دیدار بسیار سخت برای ما بشمار می رود زیرا ذوب آهن در دو فصل گذشته یکی از تیم های آماده لیگ ما بشمار می رفته و نباید فراموش کرد که گسترش فولاد نیز نسبت به فصل گذشته تغییرات بسیاری صورت داده است و در حال حاضر شرایط بسیار خوبی نسبت به گذشته داریم.

وی با بیان اینکه با گذشت هفته ها از مسابقات لیگ برتر، تیم ها شناخت بسیار خوبی از یکدیگر دارند تصریح کرد: ما ۲۰ روز پیش با تیم ذوب آهن اصفهان در مسابقات جام حذفی دیدار داشتیم و برای این مسابقه با آمادگی کامل به میدان می رویم، امیدوارم در درجه نخست یک بازی خوب و تماشاگرپسند از خود به نمایش بگذاریم و در نهایت تیمی که مستحق سه امتیاز بازی است، پیروزی را از آن خود کند.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز درباره مصدومان و محرومان تیمش برای این مسابقه تصریح کرد: در بازی فردا ایمن درویشی مهاجم گسترش فولاد به دلیل مصدومیت و سید محسن حسینی به دلیل تنبیه انضباطی برای تیم ما به میدان نمی رود.

کمالوند در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مقایسه کیفی لیگ سال گذشته با امسال اظهار داشت: باید بگویم که امسال تیم های مختلف به یکدیگر نزدیکتر شده اند و اگر چه سال گذشته یک یا دو تیم خاص با دیگر تیم های لیگ فاصله داشتند، امسال شرایط به گونه ای دیگر است.

وی افزود: اینکه می بینیم تیم های فولاد، پرسپولیس و نفت تهران در رده های پائینی جدول قرار گرفته اند نشان می دهد که ما لیگ بسیار خوبی را شاهد هستیم زیرا توان تیم ها نسبت به فصول گذشته بیشتر شده است.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با بیان اینکه جوانگرایی در لیگ برتر از سوی باشگاه ذوب آهن آغاز شد، ادامه داد: خوشحالیم که ذوب آهن یک مدیر آگاه به امور ورزشی را در خود جای داده و با حمایت او کیفیت کار تیمی این باشگاه بهبود پیدا کرده و در نتیجه آن فصل گذشته ذوب آهن به قهرمانی در مسابقات جهام حذفی دست پیدا کرد.

وی با بیان اینکه رفتار سعید آذری باید برای باشگاههای مختلف به عنوان الگو قرار گرفته شود بیان داشت: متاسفانه در فوتبال ایران مدیران مختلف پای مربی های خود نمی ایستند اما باشگاه ذوب آهن با حمایت از کادر فنی خود کاری کرد تا تیمش در فصل گذشته بهترین و تاکتیکی ترین تیم لیگ برتر لقب گیرد.

کمالوند با بیان اینکه امسال کار برای تیم ذوب آهن سخت تر از گذشته شده گفت: به نظر من در فصل جاری تیم قهرمان و تیم های سقوط کننده در هفته های پایانی مشخص می شوند چرا که کار برای تیم های مختلف بسیار سخت شده است.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با اشاره به جوانگرایی صورت گرفته در مسابقات لیگ برتر بیان داشت: باید بگویم بزرگترین دستاورد فدراسیون کفاشیان، حضور مهدی تاج بر سازمان لیگ بود چرا که او توانست در مدت کوتاهی بیشترین تاثیر را در فوتبال ما بر جای بگذارد و حضور بازیکنانی نظیر ترابی، کاوه رضایی، پورعلی گنجی و محمدی در تیم ملی، از نتایج حضور تاج در سازمان لیگ است.

وی درباره اهمیت توجه به برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر و هماهنگی آن با سرمر بی تیم ملی اضافه کرد: امیدوارم که سازمان لیگ زمینه برگزاری جلسه مربیان لیگ برتر با کارلوس کی روش را فراهم کند چرا که اگر چه منافع ملی برای همه ما در اولویت قرار دارد اما امیدوارم که کی روش به نظرات مربیان نیز بیش از گذشته توجه کند.

کمالوند تصریح کرد: بدون شک با برگزاری جلسات مختلف گام بزرگی برای ارتقای لیگ برتر فوتبال کشور برداشته می شود.