اقدامات منطقه ۱۲ تا ارائه نکردن «سند اقدام» قابل دفاع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانشور- در یکصد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، بعد از ارائه گزارش معاون شهردار تهران با بیان اینکه ما برای منطقه ۱۲ به یک سند اقدام نیازمندیم گفت: باید در این منطقه مداخله اجتماعی صورت گیرد اما هنوز سند اقدام برای این منطقه مشاهده نشده است.
وی افزود: برخی کارشناسان میگویند طرح شهرداری بدون مطالعه در حال انجام است که این به معنای هدررفت هزینهها خواهد بود. علاوه براین مطالعهای که منجر به ارائه سند اقدام شود وجود ندارد که بدانیم آیا اصلاً مداخلات کالبدی لازم است یا خیر.
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: آنچه در دستور جلسه امروز قید شده بود ادامه گزارش ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۲ بود؛ بنده با این سوادم میدانم که ارتقای کیفیت زندگی مربوط به امید به زندگی و همه عوامل انسانی میشود اما در این گزارش کلی آنچه دریافت کردم این بود که همه در حال انجام زحماتی هستند ولی ۸۰ درصد این اقدامات کالبدی است.
وی افزود: به خدا مداخله کالبدی در منطقه ۱۲ جواب نمیدهد. از وقتی مداخله کالبدی صورت گرفته برخی کارتنخوابها در نقاطی که اصلاً کارتن خوابی وجود نداشت مشاهده میشود. بنابراین تا زمانی که شهرداری سند اقدام را نیاورد هیچ یک از اقداماتش قابل دفاع نیست.
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