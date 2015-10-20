نفرات برتر کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان قهرمانی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، این مسابقات با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۲۳ استان در تهران برگزار شد که نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

کشتی آزاد

* وزن ۵۷ کیلوگرم: ۱- فرود حجتی از کرمانشاه ،۲- حامد نعمتی از اردبیل،۳- محمد سیاهوشی از همدان و میلاد خدایی از خراسان رضوی

* وزن ۶۱ کیلوگرم:۱- مهدی بخشی از آذربایجان شرقی، ۲- محمد زارعی از همدان، ۳- مهدی میرزایی از مازندران و امیر صمدی از کرمانشاه

* وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- ولی اله خان بابایی از قزوین، ۲- علی محبوب از خراسان رضوی، ۳- ناصر کرمی مهر از کرمانشاه و میلاد خاله کبودی از همدان

* وزن ۷۰ کیلوگرم:۱- حسین نوری از اردبیل، ۲- کیوان صمدی از کرمانشاه، ۳- محمدحسین حاجه‌ای از تهران و مسلم دهقانی از فارس

* وزن ۷۴کیلوگرم:۱- سعید یونسی از اردبیل،۲- حسین دریکوند از البرز، ۳-بابک تاران از زنجان و یاسر مددی از تهران

* وزن ۸۶ کیلوگرم:۱-محسن منوچهری از زنجان ،۲-بهنام زائری از آذربایجان شرقی، ۳-حسن مدانلو از مازندران و حسین سیفلو از آذربایجان غربی

* وزن ۹۷ کیلوگرم:۱-مجتبی لطیفی از مازندران،۲-احمد بشیری از لرستان،۳-مسعود فدایی از خراسان رضوی و علیرضا غیاثوند از قزوین

* وزن ۱۲۵ کیلوگرم:۱-علیرضا رائیحی از گلستان،۲-بهمن خواجوی از آذربایجان شرقی،۳- علیرضا مرادی از مازندران و فرهاد اسدی از خراسان رضوی

رده بندی تیمی:۱- کرمانشاه با ۵۰ امتیاز ، ۲- مازندران ۴۹ امتیاز ۳- آذربایجان شرقی با ۳۸ امتیاز

کشتی فرنگی

* وزن ۵۹ کیلوگرم: ۱-علیرضا دانشور از اصفهان،۲-علی فراهانی از مرکزی،۳-حامد زارعی از لرستان و علیرضا احمدی از فارس

* وزن ۶۶کیلوگرم: ۱- علی پارسا از خراسان رضوی، ۲- باقر سیدموسوی از البرز، ۳- حشمت رشیدی از لرستان و مصطفی نوایی از تهران

* وزن ۷۱ کیلوگرم: ۱-مجید توکلی از اصفهان، ۲- مسلم رسولی از خراسان شمالی، ۳- جواد بهرامی از کرمانشاه و یونس صادقی از البرز

* وزن ۷۵ کیلوگرم: ۱-مصطفی میرعلی از خوزستان ۲-پیمان صحرایی از لرستان،۳-مجتبی دوستی از اصفهان و محمد قبادی از البرز

وزن ۸۰ کیلوگرم : ۱-ابوذر ربیع زاده از چهارمحال و بختیاری،۲- احمد امینی از لرستان، ۳- اصغر خوش زبان از آذربایجان شرقی و سید شهاب نادری از البرز

* وزن ۸۵ کیلوگرم:۱- میثم قبشه دزفولی از خوزستان، ۲- محمد مرادی از تهران،۳- سید محمد مهدی میوه ای از قم و عبدالرحمن امیری از کرمانشاه

* وزن ۹۸ کیلوگرم: ۱- اکبر صابری از مرکزی، ۲- محمود یسیلیانی از اصفهان،۳- رضا میش مست از خراسان رضوی و زین العابدین علیپور از مازندران

* وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- محمد محبوبی از تهران،۲-محمد موسوی از فارس، ۳- بهروز زیدآبادی از خراسان رضوی و حسین ناصری یکتا

رده بندی تیمی: ۱- اصفهان با ۵۸ امتیاز ۲- البرز با ۴۸ امتیاز ۳- لرستان ۴۶ امتیاز