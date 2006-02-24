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۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

تقويت باورهاي ديني و تأثير آن بر جامعه(11)

آموزش صحيح نقش مؤثري در تقويت باورهاي ديني دارد

آموزش صحيح نقش مؤثري در تقويت باورهاي ديني دارد

معاون آموزش مؤسسه قرآن مشهد گفت: آموزش يكي از مهمترين روشها براي تقويت باورهاي مذهبي است، هر چه اين آموزش با روشهاي بهتري انجام گيرد و فرهنگ سازان نيز به گفته هاي خود عمل كنند، باورهاي ديني مردم بهتر و بيشتر تقويت مي شود .

محمود كريمي معاون آموزش مؤسسه قرآن مشهد در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: فرد مذهبي هر چه به آداب مذهبي مقيدتر باشد بيشتر مراقب اعمال و رفتار خويش بوده، وظايف مذهبي رابا دقت نسبت به خود و جامعه انجام داده، از اعمال ناشايستي كه خداوند نهي فرموده اجتناب مي كند و همين باعث رشد فردي و اجتماعي مي شود.

كريمي افزود: باورهاي ديني و مذهبي در درجه  اول بايد در مردم ايجاد شود و به آن معتقد شوند، سپس با تقويت و تمرين آنها به مرور ملكه و عادت شده و وقتي به اين حال رسيد شخص را از بسياري انحرافات و خطاها حفظ مي كند. وقتي فرد فرد جامعه خطا نكردند در نهايت كل جامعه سالم مي ماند.

وي تصريح كرد: وقتي هر شخص بر اساس باورهاي ديني، خود را در مقابل مسائل مختلف مسئول دانسته و منفعت ديگران را منفعت خود بداند، جامعه به سمت كمال پيش خواهد رفت.

كريمي در پايان افزود :شك نيست در فرهنگ سازي  ابتدا بايد آموزشهاي لازم ارائه، سپس روي آن پافشاري شود تا در جامعه به عنوان يك فرهنگ همگاني عمل شود.

کد مطلب 294583

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