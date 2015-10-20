بازیکن میلیاردی تراکتورسازی دومین گل فصل خود را زد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سایپا از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه نخست با تک گل حمزه یونس در دقیقه ۲۶ به نفع تراکتورسازی به پایان رسید.

تونی اولیویرا برای دیدار امروز از اخباری درون دروازه تیمش و از کارلوس کاردوسو، شجاع خلیل زاده، محمد ایرانپوریان، سعید آقایی، آگوستو سزار، سروش رفیعی، سینا عشوری، بختیار رحمانی، شاهین ثاقبی و حمزه یونس در ترکیب تراکتورسازی استفاده می کند.

مجید جلالی نیز در آن سوی میدان از حامد فلاح زاده، ابراهیم صادقی، جوادنکونام، روزبه شاه علیدوست، علی زینالی، مهدی ترابی، حامد شیری، مسعود ابراهیم زاده، رضا نوروزی، غلامرضا رضایی و سجاد مشکل پور در ترکیب تیم سایپا استفاده می کند.