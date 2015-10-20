اعزام ۶ تیم تشخیص هویت به پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مقیمی گفت : اجساد متوفیان فاجعه دردناک منا در چهار مرحله پس از ورود به خاک کشور، به پزشکی قانونی تحویل داده شد و بلافاصله همکاران ما در تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا با همکاری کارشناسان پزشکی قانونی نسبت به شناسایی اجساد اقدام کردند.

وی افزود: جلسه‌ای با نمایندگان دادستانی تهران، وزارت کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان حج و زیارت و تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا برگزار و در آن ضمن بررسی اقدامات لازم، وظایف هر سازمان مشخص شد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا،افزود: مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی از تمامی اجساد شناخته شده و ناشناخته عکسبرداری و انگشت نگاری کرده است. تعداد زیادی از اجساد که از طریق چهره قابل شناسایی نبودند با استفاده از بانک اطلاعاتی اثر انگشت، شناسایی و به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند.

به گفته سردار مقیمی، طی این مدت، تمام کارکنان مرکز تشخیص هویت آماده باش بودند و ۶ تیم D.V.I (شناسایی قربانیان سوانح گروهی) متشکل از ۴ تیم از کارکنان مرد و ۲ تیم از کارکنان زن به همراه تجهیزات کامل در مرحله اول برای شناسایی اجساد، اعزام شدند. این درحالی است که تعداد کمی از اجساد باقی مانده‌اند که در آینده‌ای نزدیک هویت آنها شناسایی می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه این پلیس در موضوع تعیین هویت ژنتیک از تمامی تکنولوژی‌های روز بهره مند است ، گفت: نیروی انتظامی در این حوزه از سازمان‌های پیشرو در کشور است و تیم D.V.I مرکز تشخیص هویت ناجا در تمامی حوادث طبیعی و غیرطبیعی، آمادگی حضور حتی در خارج از کشوربرای شناسایی هویت قربانیان را دارد.