خودداري رايس از ديدار با اميل لحود در لبنان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از بيروت، وزير امور خارجه آمريكا كه در ادامه سفر خاورميانه اي خود بدون برنامه از پيش تعيين شده اي وارد لبنان شد طي ديدار خود از لبنان كه ساعاتي بيش طول نخواهد كشيد با چند مقام اين كشور از جمله "فوزي صلوخ" وزير امور خارجه و "فؤاد سنيوره" نخست وزير،"نصرالله صفير" اسقف ماروني و سعد حريري رهبر اكثريت در پارلمان اين كشور ديدار خواهد كرد.

رايس كه پيش از ورود به لبنان ابتدا به مصر و سپس به عربستان سفر كرده است در تلاش خود براي جلب نظر قاهره و رياض براي اعمال فشار بر حماس به موفقيتي دست نيافت.

وي همچنين پس از ورود به لبنان در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي اميل لحود رئيس جمهور پيامي دارد گفت كه تلفني با "نبيه بري" سخنگوي پارلمان گفتگو كرده و پيامش را به وي به عنوان رئيس جمهور لبنان كه نگران حاكميت اين كشور است داده است.

رايس همچنين گفت كه نيازي به ديدار وي از سوريه نيست و همچنين از سوريه خواست تا با گروه تحقيق ترور حريري همكاري كند.

وي افزود: دولت سوريه به خوبي از آنچه كه لازم است انجام شود آگاه است و نيازي نيست تا من به آنجا رفته و آن را به آنها ياد آوري كند.

به ادعاي وي سوريه نبايد در موضع تهديد باشد يا به اشغال لبنان ادامه دهد و اينكه دمشق بايد بداند كه بر اساس قطعنامه 1559 مسئوليت دارد.

اين مقام آمريكايي همچنين اين نكته را نيز ياد آوري شد كه در ديدار خود با مقامات عربستان و مصر در خصوص لزوم همكاري كامل سوريه با تيم ترور رفيق حريري همكاري كند.