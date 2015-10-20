احیای تالاب بین المللی گاوخونی نیازمند برنامه جامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی گفت: احیای تالاب بین المللی گاو خونی نیازمند یک برنامه جامع است که این برنامه دارای ویژگی هایی شامل جامع بودن، مورد توافق همه بخش های ذی نفع بودن، قابلیت اجرا، پایش و اندازه گیری داشتن است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه گفت: به این منظور گرد هم آمده ایم که همه تلاشهایی که تاکنون در راستای احیای حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی بصورت پراکنده یا گروهی صورت می گرفت، موازی و همسو شود.

ظهرابی افزود: برای همه تالاب ها به استثنای تالاب گاوخونی در کشور برنامه ریزی شده بود در حالیکه این تالاب مهمترین تالاب در فلات مرکزی ایران است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: اگر می خواهیم زاینده رود از سراب تا پایاب زنده و جاری باشد باید تالاب گاوخونی مورد توجه قرار گیرد.



وی یادآور شد: احیای تالاب گاوخونی احیای یک تالاب یا زیستگاه نیست بلکه احیای حیات در فلات مرکزی ایران است که با تهدید جدی مواجه شده است.



وی تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست، تنها متولی و صاحب کار نیست و همه ذی نفعان باید با همدلی و همگرایی در زمینه حوزه مدیریت آب در این مقوله همکاری کنند.



ظهرابی با اشاره به گزارش اخیر دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفت: بر اساس بررسی داده های ۱۰ ساله ایستگاههای پایش، شهر اهواز از نظر میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون آلوده ترین کلانشهر ایران و پس از آن اصفهان بیشترین غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون را داشته است.



وی تصریح کرد: ذرات معلق یک تهدید جدی در شرق اصفهان است که باید با برنامه ریزی متمرکز برای رفع این معضل تلاش کنیم.



وی با اشاره به اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان از انتهای سال ۹۲ تاکنون گفت: به لحاظ وجود ذرات معلق در هوا در سال ۹۲، سه ماه هوای سالم و ۹ ماه هوای ناسالم در اصفهان جریان داشت که این وضعیت در سال ۹۳ به شش ماه هوای سالم تغییر یافت.



نجفی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد واحد اصفهان نیز گفت: تالاب گاوخونی از نظر امنیت ملی دارای اهمیت ویژه است و باید برای این حوضه آبریز برنامه ریزی و سرمایه گذاری خاص صورت گیرد.



وی اظهار داشت: بحرانی که در تالاب گاوخونی با آن روبرو هستیم کمتر از دریاچه ارومیه نیست و می طلبد تا با همدلی و همراهی همه مسوولان در این زمینه کارهای اساسی صورت گیرد.



مدیر اجرایی طرح مطالعات احیای تالاب بین المللی گاوخونی : محدودیت شدید منابع آب، برنامه ریزی بلند مدت بدون درنظر گرفتن نیاز آبی و خشکسالی‌های پی در پی از مشکلات اصلی تالاب‌های ایران است.



"محمد شمس" با اشاره به راه حل نجات این تالاب اظهار داشت: براساس تجارب جهانی و کشور تنها راه حل نجات تالاب بین المللی گاوخونی مدیریت نوین با رویکرد زیست بومی است



وی افزود: احیای تالاب بین المللی گاوخونی حل نمی‌شود مگر اینکه راهکارها و ضرورت‌های زیست بومی این منطقه مشخص شود.



وی با اشاره به اهمیت ویژه تالاب گاوخونی تصریح کرد: رفاه و معیشت، استانداردهای زندگی، توسعه گردشگری، اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه به تالاب بستگی دارد.

شمس گفت: در رویکرد زیست بومی این طرح عناصر یک اکوسیستم از جمله انسان‌ها و حیات کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



وی اظهار داشت: مشکلات اصلی تالاب‌های ایران محدودیت شدید منابع آب، برنامه ریزی بلند مدت بدون درنظر گرفتن نیاز آبی و خشکسالی‌های پی در پی است که باید به صورت صیحیح مدیریت شود تا این مشکلات به وجود نیاید.



مدیر اجرایی طرح مطالعات احیای تالاب گاوخونی گفت: شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست و گردشگری صاحبان ذی‌نفع از تالاب بین المللی گاوخونی هستند، و راه حل نجات تالاب براساس تجارب جهانی در۵۰ سال اخیر و تجربه کشور در ۱۰ سال اخیر تنها مدیریت نوین با رویکرد زیست بومی است.



شمس با اشاره به اهداف این نشست تصریح کرد: تصمیم گیری جوامع محلی در صورت آگاه شدن از ارزش‌ها و کارکردهای تالاب یکی از اهداف این نشست است.



وی گردآوری مطالعات پایه، برگزاری کارگاه‌ها، تهیه کتابچه‌های مطالعات جامع برای هر تالاب را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد.



یک عضو تیم مطالعاتی طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی نیز دراین مراسم گفت: تالاب گاوخونی از پر تولیدترین سیستم‌های جهانی محسوب می‌شود و نگین بی‌همتای فلات مرکزی ایران است.

عاطفه چمنی امروز با اشاره به تاریخچه ثبت تالاب بین المللی گاوخونی در کنوانسیون رامسر اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر ۲۴ تالاب در کشور وجود دارد که ایران بعد از یونان در مقام دوم به لحاظ تخریب تالاب‌ها در دنیا قرار گرفته است.



وی افزود: در گذشته ۱۲۵ گونه پرنده، ۴۹ گونه پستاندار، ۴۲ خزنده و یک گونه دوزیست و هم‌چنین ۱۲ گونه ماهی در این تالاب حیات داشتند،این عضو تیم مطالعاتی طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی گفت: متأسفانه بیش از ۴۰ سال است که پلنگ و گور ایرانی در اطراف تالاب مشاهده نمی‌شود.چمنی با بیان اینکه متأسفانه پنج تالاب ایران در فهرست مونترو قرار گرفته است.



وی افزود: فهرست مونترو فهرستی است که تالاب هایی که به لحاظ حیات در خطر هستند را در خود جای داده است و از جمله این تالاب‌ها، تالاب ارومیه، ارژن، پریشان، میان کاله و گاوخونی است.



هم‌چنین، لطف الله ضیایی یک عضو تیم مطالعاتی طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی با اشاره به اینکه راه نجات حوضه آبریز تالاب گاوخونی اجرای قوانین است.



وی اظهارداشت: توسعه روش‌های نوین آبیاری، بالا بردن راندمان کشاورزی با تخفیف اعتبارات دولتی اجرا، قطع تغذیه آبخوان‌ها و توسعه کشاورزی از مواردی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کارگاه آغازین طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی با حضور تشکل های مردم نهاد زیست محیطی، اساتید دانشگاه و کارشناسان محیط زیست استان اصفهان به مدت دو روز برگزار می شود.

این کارگاه با هدف ارائه راهکارهای اجرایی در چارچوب ایجاد یک نظام مدیریتی تلفیقی مبتنی بر مدیریت اکوسیستمی حوضه آبریز و کاهش تهدیدات و اتخاذ تدابیر و رویکردهای اساسی برای این حوضه آبریز دایر شده است.

در این کارگاه محورهای مختلف شامل تغذیه آبهای زیرزمینی، کنترل سیلابها، اهمیت تالاب به لحاظ زیستگاهی، پوشش گیاهی و چالشها و تهدیدهای این حوضه آبریز مورد بحث و برنامه ریزی قرار می گیرد.

این کارگاه ها به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و با همکاری و مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برپا شده است.