زنگ خطر کم آبی در قائمشهر نواخته شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شورای کشاورزی قائم‌شهر باهدف بررسی مسائل فراروی بخش کشاورزی برگزار و درزمینهٔ پلمپ چاه‌های غیرمجاز کشاورزی تصمیم‌گیری شد.

فرماندار قائمشهرگفت: زنگ خطر بی‌آبی به صدا در آمده است برای صرفه‌جویی در مصرف آب، چاههای غیرمجاز کشاورزی پلمب می‌شوند.

مهدی محمدی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان قائمشهربا اعلام اینکه ازنظر سفره‌های آب زیرزمینی فقیر هستیم، اظهار داشت: اگر در حوزه آب ورود پیدا نکنیم با بحران کویری شدن مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به تأثیر ممنوعیت کشت دوم برنج در پیشگیری از هدر رفت آب، گفت: برای صرفه‌جویی در آب، کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، امور آب، محیط‌زیست و شیلات تشکیل شود.

فرماندار قائم‌شهر ادامه داد: این کارگروه با چاههای غیرمجاز برخورد و آن‌ها را پلمب خواهند کرد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: با واحدهای سورتینگ که پرتقال‌های نارس را رنگ‌آمیزی کنند با جدیت برخورد و پلمب خواهند شد.

۹۰ درصد دانه روغنی مصرفی کشور وارداتی است

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر بابیان اینکه ۹۰ درصد دانه‌های روغنی مصرفی کشور وارداتی است، گفت: پس از ۸ سال که کشاورزان از کشت دانه‌های روغنی دلسرد شده بودند، امسال با برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی، رغبت برای کشت این دانه‌ها افزایش داشت.

فرهادی با اشاره به سودآوری کشت دانه‌های روغنی، اذعان کرد: کشت هر یک هکتار کلزا به‌طور میانگین بین ۴ تا ۵ میلیون تومان درآمد خالص برای کشاورز به ارمغان می‌آورد.

وی از تصویب احیای ۷۰۰ قطعه آبندان مازندران در سفر اخیر ریاست جمهوری به این استان خبر داد و افزود: می‌توانیم از آب ذخیره این آبندانها در مواقع بحرانی بهره ببریم.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر یکی از علل آسیب به کشاورزی را کاهش نزولات جوی در سال جاری دانست و بیان کرد: برابر اعلام ناسا در سال آینده این وضعیت بدتر خواهد شد.

فرهادی تصریح کرد: برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی در مازندران موجب پیشروی آب دریا به سمت ساحل خواهد شد.

وی افزود: با کاهش هر یک متر از سطح آب سفره‌های زیرزمینی، ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر، آب دریا به ساحل پیشرفت می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائمشهرخواستار نظام‌مندی برداشت آب شد و تأکید کرد: جلوگیری از حفر چاه و محرومیت از ارائه خدمات به چاههای بدون پروانه، بسیار مورد تأیید وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

افزایش ۳۵ درصدی بارش ها

رئیس هواشناسی قائم‌شهر با اشاره به اینکه بارندگی‌های ما به‌جای مدت، شدت دار شده‌اند، اظهار داشت: در شش‌ماهه اول سال با ۲۰۵ میلی‌متر بارندگی نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش بارش داشتیم.

یعقوبی ادامه داد: با توجه به تغییرات جوی با توجه به اینکه بارندگی نسبت به سال گذشته ۵ درصد بیشتر بوده، چون شدت داشت درزمانی که باید انجام می‌شد، اتفاق نیفتاد.

وی اذهان کرد: در مهرماه امسال ۱۲۰ میلی‌متر کمتر از مدت مشابه سال قبل باران باریده است.

بیماری مشترک بین انسان و آبزیان وجود ندارد

صفی اله عسکری فر، رئیس اداره شیلات قائم‌شهر در خصوص شایع بیماری‌زا بودن ماهی، گفت: هیچ بیماری مشترکی بین انسان و آبزیان وجود ندارد و نوساناتی که در واردات تخم ماهی قزل‌آلا داشتیم موجب گران شدن این ماهی و شایعه بیماری‌زا بودن آن شد.