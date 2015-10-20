به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی مومیوند عصر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید شهرستان پلدختر با تاکید بر لزوم راه اندازی کتابخانه در روستاهای این شهرستان اظهار داشت: با توجه به قوانین موجود باید فضای کتابخانه ای در روستاهای دارای هزار و ۵۰۰ نفر ایجاد شود.

وی با تاکید بر لزوم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه ها از سوی شهرداری پلدختر به صورت مستمر و منظم تصریح کرد: همچنین باید با استفاده از ظرفیتهای مختلف مانند انجمن خیرین کتابخانه ساز نسبت به ایجاد فضای کتابخانه ای در شهرستان اقدام کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید مشکلات موجود در حوزه کتاب و کتابخوانی شهرستان مرتفع و نهضت مطالعه مفید تحقق یابد عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در این زمینه پایین بودن فضای کتابخانه ای درسطح این شهرستان است.

کریمی فر با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی بین جوانان و نوجوانان پلدختر تصریح کرد: ترغیب این قشر از جامعه به امر کتابخوانی می تواند از سوی آموزش و پرورش صورت گیرد.

وی با تاکید بر قرار گیری کتاب در سبد خانواده های پلدختری عنوان کرد: در این راستا نقش آموزش و پرورش و همچنین دانشگاها بسیار تاثیر گذار است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر افزود: شهر ۳۰ هزار نفری پلدختر چندین واحد دانشگاهی دارد که می توان با اقدامات مختلفی مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، فراخوان مطالعه، بازدید دسته جمعی دانشجویان از کتابخانه ها زمنیه ترغیب آنها را به امر مطالعه فراهم آورد.

کریمی فر به پروژه کتابخانه شماره دو شهر پلدختر اشاره کرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم روند اجرای این پروژه پیشرفت قابل توجهی خواهد یافت.

وی گفت: این پروژه قرار بود که طی سال ۹۰ به بهره برداری برسد و این در حالیست که هم اکنون عملیات اجرایی آن در بخش فونداسیون متوقف شده است.