به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایران پوریان شامگاه سه شنبه بعد از پیروزی تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برابر سایپا بی نقص بودیم و توانستیم از موقعیت های خودمان خیلی خوب استفاده کنیم و دو گل بزنیم.

وی با بیان اینکه تراکتورسازی مشکلات زیادی همچون مشکلات مالی دارد، ادامه داد: من امسال پولی از قراردادم نگرفته ام و خبر ندارم که کسی آیا پولی گرفته یا نه ولی میدانم که در مجموع پولی دریافت نکرده ایم.

کاپیتان تراکتورسازی تبریز در خصوص بازی امروز تیمش برابر سایپا گفت: امروز خیلی خوب و هماهنگ بازی کردیم و بازیکنان نهایت تلاش خود را کردند تا سه امتیاز را بگیریم و دل هواداران تراکتورسازی را که امروز همراه ما نبودند را شاد کنیم.

ایرانپوریان در خصوص اعتراض شدید سعید آقایی به وضعیت قراردادش نیز گفت: باید وضعیت سعید آقایی مشخص شود چراکه وقتی این مسائل پیش می آید تمرکز و آرامش تیم به هم می خورد.

وی سپس افزود: سعید آقایی بازیکن خوبی است که من هم در این خصوص حق را به او می دهم ولی او داد و بیدادی نکرد و تنها با سرپرست تیم آقای ذوالفقاری صحبت کرد.