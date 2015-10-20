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۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۹

کاپیتان تراکتورسازی تبریز:

تراکتورسازی آرامش ندارد/ برابر سایپا بی‌نقص بودیم

تراکتورسازی آرامش ندارد/ برابر سایپا بی‌نقص بودیم

تبریز – کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه تراکتورسازی آرامش ندارد، گفت: باید در روزهای آینده آرامش داشته باشیم تا بتوانیم تمرکز کنیم و در بازی ها نتیجه بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایران پوریان شامگاه سه شنبه بعد از پیروزی تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برابر سایپا بی نقص بودیم و توانستیم از موقعیت های خودمان خیلی خوب استفاده کنیم و دو گل بزنیم.

وی با بیان اینکه تراکتورسازی مشکلات زیادی همچون مشکلات مالی دارد، ادامه داد: من امسال پولی از قراردادم نگرفته ام و خبر ندارم که کسی آیا پولی گرفته یا نه ولی میدانم که در مجموع پولی دریافت نکرده ایم.

کاپیتان تراکتورسازی تبریز در خصوص بازی امروز تیمش برابر سایپا گفت: امروز خیلی خوب و هماهنگ بازی کردیم و بازیکنان نهایت تلاش خود را کردند تا سه امتیاز را بگیریم و دل هواداران تراکتورسازی را که امروز همراه ما نبودند را شاد کنیم.

ایرانپوریان در خصوص اعتراض شدید سعید آقایی به وضعیت قراردادش نیز گفت: باید وضعیت سعید آقایی مشخص شود چراکه وقتی این مسائل پیش می آید تمرکز و آرامش تیم به هم می خورد.

وی سپس افزود: سعید آقایی بازیکن خوبی است که من هم در این خصوص حق را به او می دهم ولی او داد و بیدادی نکرد و تنها با سرپرست تیم آقای ذوالفقاری صحبت کرد.

کد مطلب 2945972

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