وزیر خارجه آمریکا با «نتانیاهو» و «ابومازن» دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از قصد خود برای دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی با هدف تلاش برای حل و فصل تنش های کنونی خبر داد.

جان کری گفت: من طی چند روز اخیر با محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل صحبت کرده ام. اگر می خواستیم می توانستیم تاکنون با یکدیگر دیدار سه جانبه برگزارکنیم. با این حال به نظر می رسد که در شرایط کنونی نشست مشترک سه جانبه ممکن نیست.

وی در ادامه افزود: با این حال من در آلمان یا در منطقه دیداری با نتانیاهو خواهم داشت. همچنین دیداری با محمود عباس و عبدالله پادشاه اردن خواهم داشت.

کری هدف از دیدار خود را متمرکز کردن گفتگوها بر وضع مسجد الاقصی خوانده و گفت: امیدواریم بتوانیم فضای سیاسی را باز کنیم تا بتوانیم درباره مسایل دیگر نیز گفتگو کنیم.