الزعبی: رابطه مسکو-دمشق یک ارتباط ریشه دار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به حمایت های برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای غربی از تروریسم گفت: همه کسانی که از تروریسم صحبت می کنند و مدعی هستند که با تروریسم مقابله می کنند در واقع حامیان تروریست ها هستند.

وی افزود: مردم سوریه بهای گزافی را برای حمایت از کشورشان و کل جهان در برابر تروریسم پرداخته اند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به تداوم جنگ در این کشور طی چهار سال گذشته گفت: این جنگ یک جنگ بین المللی است و تروریست ها از ۸۰ کشور جهان وارد سوریه شده و از حمایت های مالی و تسلیحاتی گسترده ای برخوردارند.

الزعبی در ادامه افزود: تغییراتی در مواضع برخی کشورها در خصوص سوریه ایحاد شده اما شماری از این تغییرات هنوز پختگی لازم را ندارد در واقع اولویت برخی از این کشورها در سوریه متفاوت است، برخی نابودی داعش را اولویت می دانند و برخی نیز از لزوم ایجاد دوره انتقالی در سوریه صحبت می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد تلاش های فراوانی در راستای ضربه زدن به اقتصاد سوریه صورت می گیرد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در ادامه به رابطه میان مسکو و دمشق اشاره و تصریح کرد: روابط میان روسیه و سوریه زاده جنگ نیست بلکه این روابط ریشه دار است و پیش از جنگ نیز وجود داشته است.

به گفته الزعبی حضور نظامی مسکو در سوریه به درخواست مردم سوریه صورت گرفته است.