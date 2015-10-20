تکذیب شایعه مسمومیت تعدادی شهروند کرمانشاهی در هیئات عزاداری

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی قبل شایعاتی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان کرمانشاهی بر اثر مصرف غذای نذری مسموم شده در هیئت‌های عزاداری، در شبکه های اجتماعی و محافل مختلف منتشر شد که پلیس این خبر را کذب دانست.

در این رابطه سرهنگ محمد رضا آمویی، معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تااین لحظه خبری مبنی بر مسمومیت شهروندان بر اثر مصرف غذای نذری در هیئات به دست ما نرسیده و این شایعه کذب است.

وی افزود: مراسم‌های عزاداری اباعبدالله حسین(ع) تاکنون به نحو بسیار باشکوهی و با کمترین حاشیه در استان برگزار شده است.

مرکز فوریت‌های پزشکی کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، شایعه مسمومیت جمعی از شهروندان بر اثر مصرف غذای نذری در هیئت‌های عزاداری را تکذیب کرد.

کارشناس ارشد مرکز فوریت‌های پزشکی استان افزود: تاکنون گزارشی از این شایعه دریافت نکردیم و موردی از مسمومیت بر اثر مصرف غذای نذری نداشتیم.

قباد امینیان در پایان گفت: این شایعه که تعدادی از شهروندان بر اثر مصرف غذای نذری در هیئات عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند کذب است و تااین لحظه گزارشی به دست ما نرسیده است.