کاخ سفید با روسیه همکاری مستقیم نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خطاب به مسئولان روسی در مورد حمایت از بشار اسد هشدارداد و مدعی شد این اقدام نتایج بدی در سوریه به دنبال خواهد داشت.

کربی گفت حمایت روسیه از بشار اسد عواقب جبران ناپذیری در سوریه به همراه خواهد داشت که یکی از آنها اختلافات فرقه ای و قومی در این کشور است. وی گفت در صورت تداوم این حمایت ها اختلافات قومی مذهبی به یکی از چالش ها و مشکلات دائمی سوریه تبدیل خواهد شد و مسیرهای ممکن را به سوی مذاکرات سیاسی خواهد بست.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از عدم همکاری مستقیم کشورش با روسیه خبر داد و گفت: ما تنها در سوریه سعی می کنیم با عملیات روسی تداخل نداشته باشیم و به نوعی خودمان را با روس ها هماهنگ کنیم.

وی ادامه داد: هیچ چیز درباره موضع ما تغییر نکرده است. سوریه راه حل نظامی ندارد. حمایت روسیه از رژیم اسد باعث تنش فرقه‌ای و افراط‌گری بیشتر خواهد شد. نگرانی ما درباره اقدام روسیه در سوریه همچنان باقی است.

جان کربی در ادامه نشست خبری خود به پرسش هایی درباره مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی پاسخ داد. وی در پاسخ به پرسشی درباره درخواست موشه یعالون، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌های صهیونیست گفت: موضع ما در قبال شهرک‌ سازی تغییر نکرده است.