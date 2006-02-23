ادامه عمليات عمراني بزرگراه شهيد زين الدين آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: در حكم قضايي با اشاره به ارائه اسناد و مدارك از سوي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران و وجود رابطه قراردادي در تاريخ 20 آبان 1369 بين وزير كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و مراتع از يك سو و معاون خدمات شهري شهرداري از سوي ديگر و همچنين صورت جلسه تحويل و تحول پارك جنگلي لويزان در تاريخ يكم مهرماه 1370 كه در اختيار سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران قرارگرفته و نيز سابقه حضور شهرداري در محل ، دستور لغو توقف عمليات عمراني شهرداري صادر شده است.

بنابر حكم صادره مقام قضايي بندهاي 2 ، 3 و 5 دستور مورخ 24 اسفندماه شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت كه راي به توقف و جلوگيري از ادامه طرح عمراني شهرداري و توقيف و نگهداري ماشين آلات موجود در منطقه پارك جنگلي لويزان داده بود ، رفع اثر شده است .

شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت در دستور صادره خود از فرماندهي كلانتري 136 فرجام خواسته است در زمان واحد از نمايندگان حقوقي معاونت فني و عمراني شهرداري و اداره كل منابع طبيعي براي ابلاغ حكم صادره دعوت نمايد.

بر اساس اين گزارش ظهر پنجشنبه تعدادي از افراد با عنوان حمايت‌ محيط زيست در پارك جنگلي لويزان اقدام به تجمع كردند كه مسئولان و كارشناسان شهرداري و محيط زيست، با حضور در محل و ارائه حكم صادره از مرجع قضايي و توضيحات لازم در اين زمينه به تجمع كنندگان ، اين تجمع پايان يافت .

مشاور شهردار تهران در امور زيست محيطي كه در جمع تجمع كننگان حضور يافته بود با اشاره به وظايف شهرداري براي استفاده بهينه از منابع مالي شهروندان جهت توسعه شهر گفت: اين پروژه عمراني كه با عقل و خرد جمعي صورت گرفته همچنان به شكل قانوني ادامه خواهد يافت.

حيدرزاده افزود: همچنين مديريت شهرداري از حساسيت‌ هاي مردم و رسانه‌ ها نسبت به اين گونه مسايل استقبال مي‌ كنند.

پيش از اين ادامه احداث بزرگراه شهيد زين‌الدين كه مطابق طرح‌ شهرداري بايد از كنار جنگل لويزان‌ و با قطع ناگزير تعدادي‌از درختان اين جنگل ‌بگذرد تا تعيين تكليف و صدور حكم از سوي مراجع قضايي متوقف شده بود.



