افزایش ۵۰ درصدی آموزش های همگانی هلال احمر در شهرستان ملارد

احمد احمدی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه آموزش های همگانی در حوزه هلال احمر به عنوان اصلی حائز اهمیت در حفظ و ایجاد آمادگی در مواقع بحرانی، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از فعالیت های جمعیت هلال احمر به دوران پیش از وقوع بحران باز می گردد تا این مجموعه در مقابل هر گونه حادثه و بحران احتمالی از انعطاف، چابکی و انسجام لازم برخوردار شود.

وی افزود: مجموعه هلال احمر شهرستان ملارد دوره های آموزشی متعددی را در سطوح مختلف اجرایی کرده و در آینده نیز این روند استمرار خواهدداشت.

احمدی گفت: میزان آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر این شهرستان در مقایسه با سال های گذشته با رشد ۵۰ درصدی مواجه بوده است که حاکی از عزم و تلاش جدی در ارتقای سطح آمادگی و آموزش های عمومی در منطقه ملارد است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون سه دوره تخصصی، دو دوره آموزشی عمومی امداد و نجات و ۱۸ دوره مقدماتی برگزار شده است.