۲۹ مهر ۱۳۹۴، ۹:۴۲

با حضور رئیس کمیته امداد کشور؛

۱۰۰۰ هکتار زمین به خانواده‌های تحت پوشش شهرستان مرودشت واگذار شد

شیراز - هزار هکتار زمین در قالب قطعات ۱۰ هکتاری به اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مرودشت واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور صبح چهارشنبه در مراسم واگذاری زمین به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، گفت: رویکرد اصلی در کمیته امداد، توانمندسازی افراد تحت پوشش و کمک به خوداتکایی آن‌ها است تا بتوانند از پوشش کمیته امداد خارج شوند.

پرویز فتاح تصریح کرد: این رویکرد در قالب وام یا امکانات از کمیته امداد یا ارگان‌های دیگر گرفته و تحت شرایط خاص به مددجویان واگذار می‌شود تا بتوانند برای خود درآمد ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: نمونه این رویکرد، واگذاری زمین هزار هکتاری در شهرستان مرودشت در قالب قطعات ۱۰ هکتاری به ۱۰۰ خانواده است که باید موردحمایت، آموزش و پشتیبانی قرار گیرند تا بتوانند این زمین‌ها را احیا کنند.

رئیس کمیته امداد کشور یادآور شد: نرخ اصلی زمین در طی هفت سال با تخفیف از مددجویان گرفته می‌شود.

وی افزود: سعی ما این است که تمامی زمین‌های مربوط به کمیته امداد را در اختیار مددجویان قرار دهیم.

فتاح تأکید کرد: آرزوی امام(ره) این بود که انقلاب به اهل سپرده شود و اقدام امروز بخش کوچکی از کتاب قطور انقلاب امام(ره) است و کار به اهلش سپرده شد.

رئیس کمیته امداد کشور تصریح کرد: کمیته امداد با واگذاری این زمین‌ها به مدد جویان کار خاصی انجام نمی‌دهد زیرا این زمین‌ها متعلق به مردم است و ما خادم آن‌ها هستیم.

وی افزود: مددجویان زمین‌ها را احیا و به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد کشور از صبح امروز وارد استان فارس شده و در حال حاضر نیز در شهرستان مرودشت و منطقه بند امیر حضور دارد و تا ساعتی دیگر با نماینده ولی‌فقیه در فارس دیدار خواهد کرد.

شهرستان مرودشت در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر شیراز قرار دارد.

