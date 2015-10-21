به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور صبح چهارشنبه در مراسم واگذاری زمین به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، گفت: رویکرد اصلی در کمیته امداد، توانمندسازی افراد تحت پوشش و کمک به خوداتکایی آنها است تا بتوانند از پوشش کمیته امداد خارج شوند.
پرویز فتاح تصریح کرد: این رویکرد در قالب وام یا امکانات از کمیته امداد یا ارگانهای دیگر گرفته و تحت شرایط خاص به مددجویان واگذار میشود تا بتوانند برای خود درآمد ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: نمونه این رویکرد، واگذاری زمین هزار هکتاری در شهرستان مرودشت در قالب قطعات ۱۰ هکتاری به ۱۰۰ خانواده است که باید موردحمایت، آموزش و پشتیبانی قرار گیرند تا بتوانند این زمینها را احیا کنند.
رئیس کمیته امداد کشور یادآور شد: نرخ اصلی زمین در طی هفت سال با تخفیف از مددجویان گرفته میشود.
وی افزود: سعی ما این است که تمامی زمینهای مربوط به کمیته امداد را در اختیار مددجویان قرار دهیم.
فتاح تأکید کرد: آرزوی امام(ره) این بود که انقلاب به اهل سپرده شود و اقدام امروز بخش کوچکی از کتاب قطور انقلاب امام(ره) است و کار به اهلش سپرده شد.
رئیس کمیته امداد کشور تصریح کرد: کمیته امداد با واگذاری این زمینها به مدد جویان کار خاصی انجام نمیدهد زیرا این زمینها متعلق به مردم است و ما خادم آنها هستیم.
وی افزود: مددجویان زمینها را احیا و به ظرفیت تولید کشور اضافه میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد کشور از صبح امروز وارد استان فارس شده و در حال حاضر نیز در شهرستان مرودشت و منطقه بند امیر حضور دارد و تا ساعتی دیگر با نماینده ولیفقیه در فارس دیدار خواهد کرد.
شهرستان مرودشت در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر شیراز قرار دارد.
