هفتمين جلسه استاني هيات دولت آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به چهارمحال و بختياري رياست اين جلسه را كه در آن وزيران و معاونين رئيس جمهور و همچنين نماينده ولي فقيه، استاندار و نمايندگان استان چهارمحال و بختياري حضور دارند بر عهده محمود احمدي نژاد رئيس جمهور است.

در اين جلسه كه احتمالا بيش از سه ساعت به طول خواهد انجاميد مسائل و مشكلات مختلف چهارمحال و بختياري كه پيش از سفر رئيس جمهور و همچنين در هنگام سفر جمع آوري شده مورد بررسي قرار گرفته و تصميمات راهبردي براي آنها اتخاذ خواهد شد.

شش جلسه پيشين هيات دولت در مراكز استانها در بيرجند، ايلام، زاهدان، قم، بندرعباس، بوشهر برگزار شده بود و اين هفتمين جلسه هيات دولت است كه در شهركرد برگزار مي شود.

همچنين طبق روال جلسات پيشين هيات دولت در مراكز استانها ،مردم چهارمحال و بختياري نيز از ساعاتي پيش در مقابل درب استانداري تجمع كردند تا خواسته هاي خود را مستقيما به وزرا و مسئولان هيات دولت انتقال دهند.