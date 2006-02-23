كشتي گيران ايران در سه وزن اول به فينال راه يافتند

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه مسابقات كشتي جام جهان پهلوان تختي كه در سالن سيد رسول حسيني شهر ساري جريان عصر امروز رقابتها در سه وزن دوم پيگيري شد كه طي آن در وزن 55 كيلو گرم هادي حاجيان از ايران و رنه مونترو از كوبا توانستند با شكست دادن حريفان خود به فينال مسابقات راه يابند و امشب براي كسب مدال طلاي اين وزن با هم به رقابت بپردازند .

در وزن 66 كيلوگرم گاندرون گازرون ازكوبا موفق شد با پيروزي بر سيد جعفرقاسمي به ديدار پاياني راه يابد. وي درديدارفينال اين وزن با محسن بابايي كشتي خواهد گرفت.

در وزن 96 كيلوگرم محمد حسين خالقي فر 6 بر 3 مغلوب ميگل باتيستا ازكوبا شد و ازراهيابي به ديدارفينال بازماند. كشتي‌گير كوبايي‌امشب براي به دست آوردن مدال طلا با امين مرداني پيكارخواهد كرد.

به اين ترتيب تيم ايران درهر سه وزن ديدارهاي فينال را برابر كشتي گيران كوبايي برگزارخواهد كرد .