ايرانيان درباره داشتن دانش هسته اي اجماع دارند و كسي نمي تواند بر سر آن سازش كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" سيلوبامبانگ يوديونو رئيس جمهور اندونزي در اين ملاقات مذاكرات خود با رئيس جمهور كشورمان در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد را مفيد خواند و تصريح كرد: روابط دو كشور ايران و اندونزي قوي و مستحكم است و بايد تلاش كنيم اين روابط هرچه بهتر شود. ايشان با تاكيد بر اينكه فرصت هاي زيادي وجود دارد بر استقبال از توانمندي و امكانات دو طرف براي گسترش مناسبات تصريح كرد.

رئيس جمهور اندونزي با اعلام اينكه مواضع جمهوري اسلامي ايران در مسائل اتمي عاقلانه و مدبرانه است ابراز اميدواري كرد در اسرع وقت اين پرونده حل شود. ايشان ابراز اميدواري كرد مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مختلف و همكاري با آژانس اتمي تداوم يابد و آمادگي اندونزي براي مشورتهاي بيشتر در جهت تعميق مناسبات برادرانه را اعلام داشت.

رئيس جمهور اندونزي در اين ملاقات تصريح كرد: مواضع ايران صريح و روشن است و اندونزي از مذاكرات و ديپلماسي براي رسيدن به راه حل حمايت مي كند.

وي همچنين افزود: روابط ايران و اندونزي به عرصه جديدي از مناسبات و افزايش همكاريها در زمينه هاي مختلف اقتصادي، انرژي، تجارت را نويد بخش همكاريهاي درازمدت دو كشور ومنافع جهان اسلام توصيف كرد.

متكي وزير امور خارجه كشورمان در اين ملاقات با ابلاغ سلام گرم رياست محترم جمهوري كشورمان، مذاكرات امروز خود با آقاي حسن ويريودا را بسيار سازنده و ثمربخش اعلام كرد.

وي تصريح نمود: جمهوري اسلامي ايران مناسبات با كشور دوست و برادر اندونزي را علاوه بر ابعاد دوجانبه براي تقويت صلح و پيشبرد همكاريهاي بيشتر ميان دو منطقه ارزيابي مي كند.

وزير امور خارجه كشورمان با اظهار اينكه فضاهاي بسيار گسترده اي پيش روي دو كشور براي همكاري وجود دارد، اضافه كرد: بايد به سختي تلاش كنيم و توافقات فيمابين را به اجرا در بياوريم.

آقاي متكي تصريح كرد: ما معتقديم اعضاي جهان اسلام بايد قدرتمند و اثرگذار بوده و همكاريهاي درون مجموعه اسلامي بيش از گذشته تقويت شود.

وزير خارجه كشورمان همچنين مواضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرونده هسته اي را تشريح كرد و خاطر نشان نمود: ايرانيان بر داشتن دانش هسته اي اجماع دارند و هيچكس نمي تواند بر سر حقوق ملت ايران سازش كند و خواست ملت را زير پا بگذارد.

آقاي متكي در اين مذاكرات تداوم مذاكرات و همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي احقاق حقوق هسته اي را مورد تاكيد قرار داد.

در اين ملاقات همچنين در خصوص اجلاس آتي هشت كشور اسلامي (DS) كه در ماه مه آينده در اندونزي برگزار خواهد شد، تبادل نظر بعمل آمد و رئيس جمهور اندونزي شركت جناب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران را مهم خواند و ابراز اميدواري كرد اين نشست و مذاكرات روساي اعضا نتايج ثمربخش و تعيين كننده اي را در پي داشته باشد.